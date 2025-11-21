LOADING

Una sociedad distinta

Fabián Corral
Dialoguemos
viernes, noviembre 21, 2025
Ecuador ya no es el mismo país de hace pocos años. La vida cotidiana cambió, la sensación de inseguridad se volvió parte del día a día y la cultura social se transformó profundamente. Los comportamientos, valores y expectativas de la gente se han alterado al ritmo de una violencia creciente, instituciones debilitadas y un escenario político que no responde a las nuevas exigencias de la ciudadanía. Fabián Corral nos hace notar que, en medio de esta realidad convulsa, el país necesita reflexión, liderazgo renovado y la capacidad de recuperar la confianza perdida.
Tiempo de lectura: 2 minutos

Si comparamos, aunque fuese brevemente, las circunstancias predominantes hace cuatro o cinco años, con las que vivimos hoy, se podrá concluir que esta es otra sociedad, con entornos distintos, problemas inéditos, expectativas que no existían hasta hace poco tiempo. Y que la gente cambió. Que los jóvenes crecen en otro ambiente, los niños aprenden distinto, y que, en muchos temas, se han modificado aspectos importantes de la cultura, que algunos valores están en entredicho y otros se han olvidado. Que la corrupción y la incertidumbre nos abruman.

 

Algunos pensarán que el paisaje es el mismo, que Quito es Quito, Cuenca es Cuenca y Guayaquil es Guayaquil, y que, en lo sustancial, nada habría cambiado. Sin embargo, la verdad es que la sociedad no es la misma. Antes no había tanto miedo; salir de nuestras casas no era una aventura; caminar por la calle, con pocas excepciones, no era asunto de gran riesgo; tomarse un café tampoco lo era.

 

Sintonizar un noticiario en la televisión o escuchar la radio, o asomarse a las redes sociales, es ocasión para constatar que, efectivamente, esta es otra sociedad, plagada por la violencia, fatigada por los escándalos, inundada por la mediocridad y la politiquería. Es que “así es el mundo” se dirá, y es cierto, sin embargo, eso no impide para que no nos duela lo que ocurre en nuestro país, que, ciertamente, no fue el reino de la paz, pero nunca llegó a los extremos en los que vivimos en la actualidad, al punto que los más insólitos absurdos son asunto de cada día, que la realidad ha superado a la ficción, la mentira ha suplantado a la verdad y el sentido común es una rara excepción, que el principio de autoridad atraviesa una crisis profunda, que la ley es un recuerdo borroso y que las ciudades sufren sistemática destrucción. Que no hay confianza.

 

Hemos cambiado. Las pautas de comportamiento, los usos y costumbres son distintos. Las creencias también lo son, las ideas han pasado a segundo plano, la lectura se reduce, con las excepciones de siempre, a mirar los chats y asomarse a las redes sociales en una veloz aproximación a novedades y comentarios que desorientan y asombran. Las malas noticias influyen poderosamente en la gente, la ponen en guardia, la acosan y la han hecho desconfiada.

 

La política, sin embargo, no ha cambiado; y lo que antes fue decepcionante, ha empeorado. Ningún grupo, ningún dirigente está a la altura de los desafíos que plantean las circunstancias. El país sigue atado a las expectativas electorales, los discursos son los mismos, las ambiciones se repiten, los análisis no salen de los viejos claustros. Las instituciones siguen la rutina, y no hay ninguna novedad en materia de ideas.

 

¿El discurso político cambiará, se atreverán los opinadores a aventurar una interpretación genuina, veraz, concordante con esta nueva y compleja sociedad? ¿Apreciaremos, con sinceridad, sin odios, y con la necesaria firmeza, las aspiraciones de la gente?

 

En este tiempo difícil, esta sociedad distinta necesita ideas, necesita reflexión, necesita compromiso y renovación intelectual y moral.

 

Aún es posible soñar.

 

Foto: El Universo

Artículo publicado en EL UNIVERSO el 20 de noviembre de 2025

