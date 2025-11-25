EE. UU. oficializó la declaratoria de terrorista a Maduro y al Cartel de los Soles

martes, noviembre 25, 2025

Estados Unidos designó formalmente a Nicolás Maduro y al Cartel de los Soles como organización terrorista, en medio de una fuerte escalada militar en el Caribe que incrementa la tensión regional. Se abren las expectativas sobre la posible intervención.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La administración de Estados Unidos anunció oficialmente la designación de Nicolás Maduro y del denominado Cartel de los Soles como organización terrorista, una medida que marca uno de los momentos más tensos en la relación bilateral entre Washington y Caracas. La declaratoria llega en un contexto de creciente movilización militar en el Caribe, donde buques y aeronaves estadounidenses han reforzado su presencia, mientras Venezuela mantiene un discurso desafiante frente a lo que califica como “provocaciones imperialistas”.

La decisión se sustenta en informes que vinculan a altos mandos del régimen venezolano con redes de narcotráfico, lavado de activos y operaciones ilegales regionales. Para Washington, la designación busca aumentar la presión internacional sobre Maduro y limitar la capacidad del Cartel de los Soles de operar a través de canales económicos y logísticos.

La reacción desde Caracas ha sido inmediata. Maduro calificó la medida como un “ataque directo contra la soberanía venezolana” y acusó a Estados Unidos de intentar desestabilizar al país con fines geopolíticos. Analistas coinciden en que la escalada verbal, combinada con movimientos militares en el Caribe, podría provocar una fase de mayor tensión diplomática, aunque una confrontación directa sigue siendo improbable.

El anuncio también ha generado pronunciamientos de gobiernos latinoamericanos, algunos de los cuales exhortan a evitar una intensificación del conflicto y a retomar canales diplomáticos. Mientras tanto, el Departamento de Estado evalúa nuevas sanciones complementarias, mientras la oposición venezolana observa el proceso con cautela ante su impacto político interno.

Relevancia para Ecuador

La tensión en Venezuela afecta rutas migratorias, dinámicas de seguridad regional y el comercio andino, aspectos clave para Ecuador en su relación bilateral y en la estabilidad regional.

Foto de portada: Maduro, Trump y el despliegue militar en el Caribe, tras la designación estadounidense.

Crédito: AP / Adobe Stock