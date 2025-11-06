Ecuador registró USD 71,6 millones en gastos turísticos durante el feriado

jueves, noviembre 6, 2025

El feriado de inicios de noviembre dejó cifras alentadoras para el turismo interno. Según datos del Ministerio de Turismo, los ecuatorianos gastaron más de USD 71,6 millones, impulsando la recuperación del sector y dinamizando las economías locales.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El reciente feriado nacional movilizó a más de un millón de personas a distintos destinos del país, generando un gasto turístico de USD 71,6 millones, cifra que evidencia la recuperación del sector tras años de inestabilidad económica. Los destinos más visitados fueron Quito, Cuenca, Manta, Baños y Montañita, combinando turismo cultural, religioso y de naturaleza.

El Ministerio de Turismo destacó que el 90 % de los viajes se realizaron dentro del territorio nacional, lo que refleja una fuerte preferencia por los destinos locales. Hoteles, restaurantes, agencias de viajes y pequeños emprendimientos reportaron incrementos de entre el 20 y 40 % en sus ventas respecto al mismo feriado del año pasado.

El buen clima, las promociones y las mejores condiciones viales contribuyeron al aumento del flujo turístico. Además, las campañas de promoción “Ecuador Destino Seguro” y “Viaja Primero Ecuador” mostraron resultados positivos, consolidando la confianza ciudadana en los destinos nacionales.

Relevancia para Ecuador:

Más allá de los números, el feriado demostró la resiliencia del turismo como motor de empleo y desarrollo territorial. Cada gasto turístico significa ingresos para miles de familias, especialmente en zonas rurales y costeras. Reforzar la inversión en infraestructura, seguridad y sostenibilidad permitirá que este impulso se mantenga a largo plazo.

Foto de portada: Turistas disfrutan de las playas ecuatorianas durante el reciente feriado nacional, que dejó ingresos superiores a USD 71,6 millones para el sector turístico.

Crédito: Imagen generada con inteligencia artificial para dialoguemos.ec