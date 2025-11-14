LOADING

Ecuador es el segundo país de la región que más confía en su Gobierno, según la OCDE

Redacción
viernes, noviembre 14, 2025
Ecuador se posiciona como uno de los países latinoamericanos con mayor confianza en sus instituciones públicas, según un nuevo informe de la OCDE. El resultado sorprende en una región marcada por el escepticismo político y la baja aprobación ciudadana.
Un informe recién publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) coloca a Ecuador como el segundo país de la región con mayor confianza en su Gobierno, un dato que sorprende en un contexto regional donde la percepción ciudadana hacia las instituciones públicas ha sido predominantemente negativa.

 

El estudio analiza factores como estabilidad política, eficiencia administrativa, transparencia, cumplimiento de políticas públicas y percepción de seguridad. Según la OCDE, la confianza institucional está estrechamente vinculada con la capacidad de los gobiernos para responder a las demandas ciudadanas, ejecutar políticas públicas de manera efectiva y comunicar con claridad sus decisiones.

 

En el caso de Ecuador, el informe destaca una mejora sostenida en la valoración ciudadana durante los últimos años. La creciente expectativa sobre reformas económicas, avances en digitalización de servicios, programas sociales y un mayor esfuerzo por comunicar resultados han influido en la percepción general.

 

El informe también señala que, aunque existen desafíos estructurales —como la inseguridad, la fragilidad económica y las tensiones políticas—, el país ha logrado posicionarse por encima de gran parte de sus vecinos latinoamericanos en este indicador. Expertos consultados por la OCDE interpretan este resultado como una señal de resiliencia institucional y de demanda ciudadana por estabilidad.

 

El organismo internacional advierte, sin embargo, que la confianza ciudadana es volátil y depende de la continuidad de procesos de fortalecimiento institucional. La recomendación principal para los gobiernos que buscan mantener altos niveles de confianza es avanzar en transparencia, acceso a la información pública y políticas coherentes a largo plazo.

 

Relevancia para Ecuador

Este resultado fortalece la imagen del país y abre una ventana para impulsar reformas y diálogo político. También puede favorecer la atracción de inversiones y el posicionamiento internacional del Ecuador. Mantener este nivel de confianza será clave para la gobernabilidad futura.

Imagen de portada: La bandera de Ecuador ondea frente a un edificio institucional, en una escena que simboliza respaldo y confianza pública.
Crédito: Imagen generada por IA para Dialoguemos.ec

