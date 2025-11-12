Bélgica: de país rico de la UE a estar cerca de ser un narcoestado

miércoles, noviembre 12, 2025

El auge del narcotráfico en Bélgica, impulsado por el poder de las mafias en el puerto de Amberes, ha desatado una crisis política y social que pone en entredicho el control estatal sobre sus instituciones y fronteras.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Bélgica atraviesa una situación alarmante: de ser uno de los países más prósperos de la Unión Europea, ha pasado a enfrentar los efectos corrosivos del narcotráfico sobre su institucionalidad. Según informes de la Fiscalía Federal, el puerto de Amberes se ha convertido en la principal puerta de entrada de cocaína a Europa, superando incluso a Róterdam.

La magnitud del problema ha llevado a expertos a advertir que Bélgica podría estar en camino de convertirse en un “narcoestado”, dada la penetración de redes criminales en organismos públicos y las constantes amenazas contra fiscales, periodistas y policías. El propio primer ministro Alexander De Croo reconoció que el narcotráfico “pone en jaque la democracia y la seguridad nacional”.

La violencia ligada al tráfico de drogas, antes casi inexistente en Bélgica, ha aumentado de forma preocupante: explosiones, tiroteos y secuestros relacionados con ajustes de cuentas son ya parte de la vida cotidiana en Amberes.

Bruselas y la Unión Europea trabajan ahora en reforzar los controles fronterizos y la cooperación internacional para frenar un fenómeno que se expande rápidamente.

Relevancia para Ecuador:

Este tema toca de cerca a Ecuador, uno de los principales puntos de origen de la droga que llega a Europa. La situación belga subraya la urgencia de fortalecer la cooperación internacional en seguridad y control portuario.

Imagen de portada: Escena nocturna en Bruselas con patrulleros y bandera belga tras una cinta policial.

Crédito: Imagen generada por IA, edición Dialoguemos.ec