martes, octubre 28, 2025

La iniciativa reúne a elencos de la Universidad Central del Ecuador, la Politécnica Salesiana y la Universidad Técnica Particular de Loja para promover la creatividad y la producción escénica.

Con el propósito de fortalecer el arte escénico en el país, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) presenta la VII Muestra de Teatro Universitario Escenario Joven 2025. Este encuentro se consolida como un espacio de inspiración y aprendizaje, donde la creatividad, el talento y la colaboración entre universidades se unen para celebrar la fuerza transformadora del teatro.

Loreto Sáez Pezo, coordinadora de Gestión Cultural de la UTPL, indica que esta iniciativa surgió hace siete años como un proyecto de la Compañía de Teatro Universitario, con el objetivo de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de crear, producir y gestionar sus propias obras. “Empezamos como un espacio para que nuestros estudiantes vivan todas las etapas de una producción teatral, desde la búsqueda del guion hasta la puesta en escena, y con el tiempo se ha convertido en una muestra universitaria que integra a otras instituciones educativas del país”, afirmó.

En esta séptima edición participan la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Técnica Particular de Loja quienes presentarán un total de cuatro obras durante una semana de programación bajo un formato dual: funciones didácticas en la mañana y funciones abiertas al público general serán a las 19:30, en el Teatro Guillermo Domínguez Tapia de Azogues, hasta el 30 de octubre.

Saez destacó el valor académico y artístico del encuentro: “Cada universidad aporta una mirada distinta del arte escénico. Estos espacios se convierten en un intercambio de experiencias que enriquecen la formación y la sensibilidad artística de nuestros estudiantes”.

Con la presentación de la VII Muestra de Teatro – Escenario Joven 2025, la UTPL continúa con la promoción del arte y la cultura como pilares fundamentales de la educación superior.