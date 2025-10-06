UTPL inicia ciclo académico con nueva carrera y acreditaciones internacionales

lunes, octubre 6, 2025

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) dio inicio al ciclo académico octubre 2025 – febrero 2026 con la incorporación de una nueva carrera, el fortalecimiento del claustro docente, acreditaciones internacionales y una infraestructura moderna que consolidan su liderazgo en la educación superior del país.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Más de 9.500 nuevos estudiantes se integraron este lunes 6 de octubre a la comunidad universitaria, sumándose a los más de 30.000 estudiantes que se forman en las modalidades presencial, a distancia, en línea e híbrida, bajo un modelo educativo centrado en el estudiante y orientado al desarrollo integral de las personas.

Nueva carrera

Como parte de su visión innovadora, la UTPL incorpora la nueva carrera de GovTech y Administración Pública, única en el país, que busca formar profesionales capaces de liderar la transformación digital del Estado.

Este programa, ofertado en modalidad 100 % en línea, integra contenidos sobre análisis de datos, innovación pública, gobierno abierto, diseño y evaluación de políticas públicas, planificación territorial y gestión de recursos públicos, aportando al fortalecimiento institucional del sector público y a la modernización de la gestión estatal en Ecuador.

Compromiso con la calidad educativa

Santiago Acosta Aide, rector de la UTPL destacó que la universidad ofrece a los jóvenes un modelo educativo centrado en la flexibilidad, la innovación y el uso de tecnologías emergentes: “Iniciamos este nuevo ciclo académico resaltando nuestro compromiso con una educación superior innovadora, pertinente y flexible, que integra tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad extendida para enriquecer las experiencias de aprendizaje, haciéndolas más activas, accesibles y de alta calidad”, expresó.

La UTPL consolida su excelencia académica con un sólido cuerpo docente conformado por 1.809 profesores, de los cuales 240 poseen el grado de Ph. D., fortaleciendo así la investigación y la producción científica en todas las áreas del conocimiento.

Asimismo, la universidad continúa ampliando su infraestructura con la construcción del nuevo Centro de Convenciones UTPL, un espacio moderno diseñado para impulsar actividades académicas, culturales y empresariales, y proyectar a Loja como un referente de desarrollo y conocimiento en la región sur del país.

Acreditaciones internacionales

La UTPL continúa la excelencia académica al obtener acreditaciones internacionales para la carrera de Enfermería y seis programas de posgrado, otorgadas por la Agencia Acreditadora de Chile (A&C) y la Education Quality Accreditation Agency (EQUAA). Estos reconocimientos fortalecen el prestigio institucional y posicionan a la UTPL entre las universidades latinoamericanas que garantizan estándares de calidad a nivel mundial.