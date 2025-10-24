UTPL fortalece su compromiso con los cuidados paliativos en Ecuador

El autor

La Universidad Técnica Particular de Loja es una institución de educación superior autónoma, con finalidad social y pública, pudiendo impartir enseñanza, desarrollar investigaciones con libertad científica – administrativa, y participar en los planes de desarrollo del país, otorgar, reconocer y revalidar grados académicos y títulos profesionales; y en general, realizar las actividades propias para la consecución de sus fines. Desde 2012 pertenece a la Red Ecuatoriana de Universidades para Investigación y Postgrados.

Desde su fundación hace 35 años se evidencia el ascenso de una pequeña universidad que se inició con tres facultades: Economía, Ingeniería Civil e Industrias Agropecuarias, en las instalaciones del Instituto Técnico Superior “Daniel Álvarez Burneo”; hasta la institución actual que tiene dos modalidades de estudio, clásica o presencial y la modalidad Abierta o de Estudios a Distancia, donde estudian más de 24 mil personas en 25 carreras