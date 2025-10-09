Facebook lanza un sistema de recomendaciones de videos entre amigos

jueves, octubre 9, 2025

La red social implementa un nuevo sistema de sugerencias de videos basadas en la interacción entre contactos.

Facebook anunció el lanzamiento de un sistema innovador que busca reforzar la conexión entre amigos a través de la recomendación de videos. La nueva función permitirá que los usuarios reciban sugerencias de contenidos audiovisuales no solo de algoritmos, sino también en función de lo que sus contactos consumen y comparten.

Con esta estrategia, la compañía busca recuperar terreno frente a competidores como TikTok y YouTube, que dominan el mercado del video corto. El objetivo es mantener a los usuarios más tiempo dentro de la plataforma y promover un consumo de contenido más personalizado y cercano a los intereses de cada comunidad digital.

El sistema utilizará inteligencia artificial para filtrar los videos más relevantes, pero con un énfasis en lo que los amigos del usuario consideran interesante. Esta apuesta refuerza la visión de Facebook como una red social de vínculos personales, en contraste con otros servicios más abiertos.

La empresa también ha destacado que este nuevo modelo de recomendación priorizará la seguridad de los datos y ofrecerá controles de privacidad para que los usuarios decidan qué contenidos compartir.

Relevancia para Ecuador:

En Ecuador, donde millones de personas usan Facebook como fuente principal de información y entretenimiento, esta actualización podría cambiar los hábitos de consumo digital, especialmente entre los jóvenes.

