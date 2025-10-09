El 95% de los indígenas amazónicos tienen plomo en la sangre, revela estudio

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]
Un estudio reciente encendió las alarmas en la Amazonía peruana al detectar que el 95% de los indígenas de la región presentan niveles peligrosamente altos de plomo en la sangre. Los hallazgos, realizados en comunidades cercanas a zonas de actividad minera y petrolera, evidencian la grave crisis de contaminación que amenaza la salud y el futuro de miles de personas.
Los investigadores señalan que la exposición se debe, principalmente, a la presencia de metales pesados en el agua y en el suelo, como consecuencia de la extracción de recursos naturales sin un adecuado control ambiental. Entre los efectos más preocupantes del plomo están los daños neurológicos, la afectación al desarrollo infantil y el incremento de enfermedades crónicas.
Las comunidades indígenas, que dependen directamente de los ríos para beber, cocinar y pescar, son las más expuestas. La falta de infraestructura sanitaria y de acceso a servicios de salud agrava la situación, dejando a estas poblaciones en un estado de vulnerabilidad extrema.
Diversas organizaciones de derechos humanos han exigido a los gobiernos de la región implementar medidas inmediatas para mitigar la contaminación y garantizar atención médica a los afectados.
Relevancia para Ecuador:
La crisis ambiental en la Amazonía peruana es una advertencia para Ecuador, que enfrenta problemáticas similares en zonas petroleras y mineras de su propio territorio. La protección de comunidades indígenas y el control ambiental son temas urgentes de agenda nacional.
Foto de portada: Comunidad indígena amazónica en viviendas tradicionales, reflejando el entorno en el que se identificaron altos niveles de plomo.
Crédito: Fotografía referencial de Archivo
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
Deja un comentario