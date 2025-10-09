El 95% de los indígenas amazónicos tienen plomo en la sangre, revela estudio

jueves, octubre 9, 2025

Un alarmante estudio científico reveló que la gran mayoría de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana presentan niveles de plomo muy por encima de lo permitido.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Un estudio reciente encendió las alarmas en la Amazonía peruana al detectar que el 95% de los indígenas de la región presentan niveles peligrosamente altos de plomo en la sangre. Los hallazgos, realizados en comunidades cercanas a zonas de actividad minera y petrolera, evidencian la grave crisis de contaminación que amenaza la salud y el futuro de miles de personas.

Los investigadores señalan que la exposición se debe, principalmente, a la presencia de metales pesados en el agua y en el suelo, como consecuencia de la extracción de recursos naturales sin un adecuado control ambiental. Entre los efectos más preocupantes del plomo están los daños neurológicos, la afectación al desarrollo infantil y el incremento de enfermedades crónicas.

Las comunidades indígenas, que dependen directamente de los ríos para beber, cocinar y pescar, son las más expuestas. La falta de infraestructura sanitaria y de acceso a servicios de salud agrava la situación, dejando a estas poblaciones en un estado de vulnerabilidad extrema.

Diversas organizaciones de derechos humanos han exigido a los gobiernos de la región implementar medidas inmediatas para mitigar la contaminación y garantizar atención médica a los afectados.

Relevancia para Ecuador:

La crisis ambiental en la Amazonía peruana es una advertencia para Ecuador, que enfrenta problemáticas similares en zonas petroleras y mineras de su propio territorio. La protección de comunidades indígenas y el control ambiental son temas urgentes de agenda nacional.

Foto de portada: Comunidad indígena amazónica en viviendas tradicionales, reflejando el entorno en el que se identificaron altos niveles de plomo.

Crédito: Fotografía referencial de Archivo