Crisis social y violencia en Ecuador: retos para una cultura de paz

lunes, octubre 27, 2025

Ecuador atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su historia reciente. El incremento de la conflictividad social, la violencia y la desconfianza institucional evidencian la necesidad de fortalecer los valores democráticos, el diálogo y la educación como pilares para la convivencia pacífica.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Desde la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) se subraya que la paz no significa ausencia de conflicto, sino la capacidad de transformarlo mediante el diálogo, la justicia y la cooperación entre los diversos actores sociales.

“La paz se construye con educación, participación ciudadana y políticas públicas que promuevan la equidad y la confianza social. El rol de la academia es acompañar este proceso con investigación, formación y reflexión crítica”, destacó Gabriela Moreira, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz de la UTPL.

Un contexto de múltiples desafíos

Desde una mirada académica, resulta esencial comprender que la violencia no solo se manifiesta en hechos visibles, sino también en estructuras sociales que perpetúan la exclusión, la falta de oportunidades y la debilitación del tejido comunitario.

La UTPL, a través de la Cátedra UNESCO, impulsa espacios de análisis y acción orientados a la transformación pacífica de los conflictos. Entre las líneas de trabajo más destacadas se encuentran:

Retomar los acuerdos nacionales de 2022 como base para una agenda de diálogo.

Crear mesas interseccionales entre Estado, sociedad civil, comunidades y academia.

Impulsar una comunicación para la paz, que visibilice historias de reconciliación y convivencia.

Fortalecer la educación para la paz, fomentando competencias en resolución de conflictos desde la formación básica hasta la universitaria.

Promover la independencia judicial y la transparencia institucional, como pilares de confianza y justicia social.

Compromiso y proyección

La Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz de la UTPL a través del Programa Institucional Derecho, Democracia y Políticas Públicas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas continúa trabajando en la generación de conocimiento y el acompañamiento a procesos que contribuyan a un Ecuador más justo, equitativo y dialogante.