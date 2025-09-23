UTPL inaugura año académico e incorpora nuevos doctores al claustro universitario

martes, septiembre 23, 2025

La universidad fortalece su excelencia con acreditaciones internacionales, nuevas infraestructuras y consolidación docente.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) inauguró oficialmente el Año Académico 2025-2026 con una eucaristía y una sesión solemne que reunió a autoridades académicas, civiles, eclesiásticas y militares, así como a docentes, estudiantes, administrativos, medios de comunicación e invitados especiales. En este marco, se incorporaron 17 nuevos doctores al claustro universitario, reafirmando el compromiso de la institución con la formación de calidad y la investigación de alto nivel.

Durante el evento, Gabriel García Torres presentó la memoria del año académico 2024-2025, destacando logros en gobernanza institucional, acreditaciones académicas, fortalecimiento del claustro docente y desarrollo de infraestructura universitaria.

Entre los logros más destacados figuran la creación de la creación de la Dirección General de Comunicaciones y la Dirección General de Evaluación Institucional y de Calidad, instancias estratégicas que consolidan la innovación y la mejora continua. En el ámbito académico, la UTPL recibió acreditaciones internacionales para la carrera de Enfermería y seis programas de posgrados, otorgadas por la Agencia Acreditadora de Chile y la Education Quality Accreditation Agency, fortaleciendo su prestigio en la región y el mundo.

El rector Santiago Acosta Aide, en su intervención, subrayó la misión de la universidad de transformar vidas y contextos a través de la formación integral: “Empezar un nuevo año académico es iniciar la fiesta del espíritu humano. Nuestro compromiso con la calidad, la innovación, la internacionalización y la transformación de vidas y contextos nos guía en cada acción. Invito a todos los profesores a poner lo mejor de sí mismos al servicio de los estudiantes, estimulando la creatividad y promoviendo un impacto positivo en nuestra sociedad”.

La consolidación del claustro docente también representa un hito clave: la universidad cuenta con 1.809 profesores, de los cuales 240 son doctores Ph. D. Además, se suma el avance en infraestructura con el nuevo Centro de Convenciones, un espacio moderno concebido para potenciar actividades académicas, culturales y empresariales en Loja, proyectando a la UTPL como referente de calidad e innovación en el país y la región.

Con este acto, la UTPL marca un nuevo capítulo en su historia institucional de compromiso con la excelencia académica, la innovación, la formación integral y la promoción del bien común.