UTPL impulsa la innovación con convenios en Europa, Asia y Medio Oriente

miércoles, septiembre 24, 2025

La UTPL consolida su liderazgo en innovación al ser la única universidad ecuatoriana presente en la 42ª Conferencia Mundial de la IASP en Beijing, donde firmó convenios estratégicos con instituciones de España, China y Arabia Saudita.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través de su Parque Científico y Tecnológico, firmó convenios para impulsar la ciencia, el emprendimiento y la innovación con La Salle Technova Barcelona (España), TusPark Business Incubator (China) y Dhahran Techno Valley Holding Company (Arabia Saudita). Esto consolida puentes estratégicos entre Ecuador, Europa, Asia y Medio Oriente.

Estos convenios se suscribieron en la 42ª Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación (IASP), desarrollada en Beijing bajo el lema: “Elevando la excelencia: espacios de innovación que impulsan el desarrollo de alta calidad”. El evento reunió a delegados de todo el mundo para intercambiar conocimientos, compartir estudios de casos y explorar el futuro de los ecosistemas de innovación.

La UTPL fue la única universidad ecuatoriana en participar en estos espacios de innovación, representada por Juan Pablo Suárez, director del Parque Científico y Tecnológico UTPL, y Ximena Jaramillo Fierro, vicerrectora de Investigación, quienes participaron activamente en las jornadas de discusión y en la firma de los convenios.

Beneficios

Con estas alianzas, empresas, estudiantes e investigadores ecuatorianos accederán a programas de soft landing, movilidad académica, pasantías internacionales, incubación y participación en eventos de innovación de alto nivel como el Mobile World Congress y el Smart City Expo en Barcelona.

Josep Piqué, presidente ejecutivo de La Salle Technova, mencionó que: “Lo que buscamos es conectar ecosistemas. El soft landing garantiza que cualquier empresa vinculada al Parque Científico de la UTPL pueda llegar a Barcelona y contar con una mano amiga al otro lado del océano. Así aseguramos apoyo en temas de conexión empresarial, colaboración académica, acceso a talento y espacios de innovación”.

En el caso de China, la UTPL y TusPark Business Incubator avanzan en la creación de una incubadora conjunta que abrirá nuevas oportunidades de comercialización de proyectos y startups, con acceso directo a los ecosistemas de innovación de Asia y Latinoamérica. Mientras que, en Arabia Saudita, Dhahran Techno Valley el convenio se centra en innovación, sostenibilidad, energía, tecnología profunda e IT para impulsar el desarrollo económico.

Con estas acciones, el Parque Científico y Tecnológico de la UTPL reafirma su papel como motor de innovación y emprendimiento en Ecuador, creando conexiones globales que potencian el desarrollo del país. Conoce más en: utpl.edu.ec/parque-cientifico