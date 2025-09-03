UTPL impulsa la III edición de las Olimpiadas Interinstitucionales de Educación y Deporte

miércoles, septiembre 3, 2025

Más de 37 instituciones y 1.800 deportistas participan en la tercera edición de las Olimpiadas Interinstitucionales, organizadas por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la Asociación de Personal Administrativo y de Servicios (APASUTPL).

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La inauguración se realizó este sábado 30 de agosto en el campus universitario, marcando el inicio de una jornada que reúne a funcionarios de distintas entidades en un ambiente de deporte, integración y confraternidad. Patricio Ortega Quizhpe, coordinador de Deporte, Cultura y Vida Saludable de la UTPL, resaltó el compromiso institucional con la actividad física: “Vamos a brindar ese respaldo a la APASUTPL para que sigamos viviendo estas Olimpiadas Interinstitucionales año tras año”.

Los deportistas participan en fútbol, baloncesto, ecuavóley, tenis de mesa, ajedrez, natación, ciclismo, triatlón y atletismo. Las competencias se desarrollan en el campus UTPL, el Estadio Federativo Reina del Cisne y otros recintos deportivos. Además, la organización establece categorías por edades senior, máster y súper máster para fomentar la inclusión de funcionarios de distintas generaciones.

En este marco, Diego Herrera Galván, presidente de la APASUTPL, enfatizó que lo que quieren resaltar con estas actividades es la unión, el compañerismo y la confraternidad entre todos los funcionarios.

La premiación contempla trofeos, medallas e incentivos económicos para campeones y vicecampeones en deportes colectivos, además de medallas para los tres primeros lugares en pruebas individuales, junto a la mascota oficial y souvenirs. En las ediciones anteriores, los profesionales de Cultura Física se consagran campeones en 2023 y la APASUTPL en 2024.

Las Olimpiadas cuentan con el respaldo de empresas y organizaciones locales, entre ellas: Nettplus, Banco de Loja, Ambacar, AVA Corp (Agua Alcalina), Corporación Alfa Cia. Ltda – Royal Prestige, Sweaden Seguros, Gemeseg, Nutricity, Funeraria Jaramillo, FONSEKA, LA BALA Running Club, Fierro Ink, Club Hermanos Fonseca y Boman.

La UTPL y la APASUTPL destacan que esta iniciativa fortalece el deporte como un espacio de salud, integración y trabajo conjunto entre instituciones, invitando a la ciudadanía a acompañar las competencias hasta su clausura el 26 de octubre.