Universidades del Ecuador reafirman su compromiso con la investigación en emprendimiento a través del Proyecto GEM 2025

lunes, septiembre 15, 2025

Cinco universidades ecuatorianas se unen para fortalecer la generación de conocimiento sobre el ecosistema emprendedor del país y aportar evidencia científica para el diseño de políticas públicas, a través de la firma del convenio interinstitucional para el desarrollo del Proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Ecuador 2025.

El GEM es el estudio más completo a nivel mundial sobre la actividad emprendedora, en el que Ecuador participa oficialmente desde el 2004. En esta nueva etapa suma la colaboración de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra (PUCESI), Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y Universidad de Cuenca (UCUENCA).

Durante el acto, realizado en la Universidad de Cuenca, las autoridades académicas destacaron la importancia de contar con datos confiables que permitan comprender mejor las dinámicas de emprendimiento en contextos urbanos y rurales, así como los retos para consolidar negocios sostenibles.

En la edición 2024, el GEM, reveló que Ecuador registra una de las tasas de emprendimiento temprano más altas de la región (33,37 %), sin embargo la tasa de negocios establecidos bajó al 13.26%, lo que refleja los retos de sostenibilidad empresarial. El informe también evidenció brechas de género y la necesidad de más innovación y financiamiento.

Esta alianza interuniversitaria permite no solo investigar, sino también transformar la información en insumos para políticas públicas y programas de formación que aporten a la sostenibilidad del emprendimiento en Ecuador.

Con la firma del convenio, las universidades participantes asumieron compromisos clave: diseñar programas de formación y vinculación basados en datos del GEM, posicionar al Ecuador como referente regional en investigación emprendedora, aportar evidencia científica para la política pública y difundir los hallazgos a nivel nacional para impulsar un debate informado sobre el futuro del emprendimiento.