Misión Idente Ecuador 2025: 150 jóvenes llevarón esperanza por el país

viernes, septiembre 26, 2025

Del 5 al 14 de septiembre, estudiantes y voluntarios recorrieron cinco provincias del Ecuador compartiendo fe, solidaridad y acompañamiento comunitario.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La Misión Idente Ecuador 2025 reunió a 150 jóvenes provenientes de 20 ciudades del país y un misionero de Roma, quienes del 5 al 14 de septiembre recorrieron comunidades de Loja, Zamora Chinchipe, Pichincha, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas. Realizaron actividades de evangelización, talleres formativos, acompañamiento comunitario y acciones solidarias, con el objetivo de llevar un mensaje de fe, esperanza y servicio a familias y comunidades vulnerables.

Para los jóvenes participantes, la misión constituye una oportunidad de crecimiento personal y espiritual. Según Mónica Calva, directora general de Misiones Universitarias de la UTPL, esta experiencia permite a los jóvenes “descubrir cómo son capaces de hacer el bien siendo ellos mismos, en la sencillez de la vida cotidiana y en la ayuda mutua al convivir con otros jóvenes y las familias de las comunidades”.

Durante esta edición de la misión, los jóvenes lograron acompañar a 901 familias en sus hogares, impartieron talleres a 565 niños, organizaron actividades con 198 jóvenes y alcanzaron la participación de 328 adultos. Estos encuentros evidencian el alcance e impacto de la misión, no solo en términos de asistencia, sino también en la transformación de relaciones y el fortalecimiento del sentido de comunidad.

Cada año, la Misión Idente se consolida como una experiencia de voluntariado nacional, que une a estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) sede Santo Domingo e Ibarra, y miembros de la comunidad en general.

La Misión Idente Ecuador 2025 reafirma su carácter evangelizador y solidario, formando a los jóvenes como agentes de cambio social y espiritual, y fortaleciendo los lazos de fraternidad y solidaridad en las comunidades que visitan.

La UTPL, como institución promotora, continúa comprometida con la formación de profesionales íntegros, capaces de contribuir a una sociedad más justa y solidaria.