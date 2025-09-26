Misión Idente Ecuador 2025: 150 jóvenes llevarón esperanza por el país

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]
La Misión Idente Ecuador 2025 reunió a 150 jóvenes provenientes de 20 ciudades del país y un misionero de Roma, quienes del 5 al 14 de septiembre recorrieron comunidades de Loja, Zamora Chinchipe, Pichincha, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas. Realizaron actividades de evangelización, talleres formativos, acompañamiento comunitario y acciones solidarias, con el objetivo de llevar un mensaje de fe, esperanza y servicio a familias y comunidades vulnerables.
Para los jóvenes participantes, la misión constituye una oportunidad de crecimiento personal y espiritual. Según Mónica Calva, directora general de Misiones Universitarias de la UTPL, esta experiencia permite a los jóvenes “descubrir cómo son capaces de hacer el bien siendo ellos mismos, en la sencillez de la vida cotidiana y en la ayuda mutua al convivir con otros jóvenes y las familias de las comunidades”.
Durante esta edición de la misión, los jóvenes lograron acompañar a 901 familias en sus hogares, impartieron talleres a 565 niños, organizaron actividades con 198 jóvenes y alcanzaron la participación de 328 adultos. Estos encuentros evidencian el alcance e impacto de la misión, no solo en términos de asistencia, sino también en la transformación de relaciones y el fortalecimiento del sentido de comunidad.
Cada año, la Misión Idente se consolida como una experiencia de voluntariado nacional, que une a estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) sede Santo Domingo e Ibarra, y miembros de la comunidad en general.
La Misión Idente Ecuador 2025 reafirma su carácter evangelizador y solidario, formando a los jóvenes como agentes de cambio social y espiritual, y fortaleciendo los lazos de fraternidad y solidaridad en las comunidades que visitan.
La UTPL, como institución promotora, continúa comprometida con la formación de profesionales íntegros, capaces de contribuir a una sociedad más justa y solidaria.
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
Deja un comentario