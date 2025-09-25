Ministra de Economía de Ecuador busca más financiamiento en EE. UU.

jueves, septiembre 25, 2025

La ministra de Economía, Sahira Moya, viajó a Estados Unidos para explicar las medidas fiscales recientes y buscar nuevos recursos de financiamiento con organismos multilaterales.

La ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, Sahira Moya, emprendió una gira oficial en Estados Unidos con el objetivo de asegurar nuevas fuentes de financiamiento para el país. Acompañada por la canciller Gabriela Sommerfeld, Moya ha mantenido reuniones con autoridades del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales.

Durante los encuentros, la ministra explicó las medidas fiscales que el Gobierno de Daniel Noboa ha implementado en los últimos meses, entre ellas ajustes tributarios, reducción del gasto y programas de eficiencia administrativa. Moya destacó que el objetivo es mejorar la sostenibilidad de la deuda pública y garantizar el financiamiento de proyectos sociales y de inversión.

Fuentes cercanas a la comitiva ministerial señalan que las conversaciones con el FMI y el Banco Mundial buscan ampliar los créditos ya existentes y acceder a nuevos recursos en condiciones favorables. La visita también tiene como fin enviar un mensaje de confianza a los inversionistas internacionales sobre la estabilidad macroeconómica del Ecuador.

El financiamiento externo es clave para el Gobierno, que enfrenta retos fiscales significativos y la necesidad de mantener el gasto social en áreas críticas como salud, educación y seguridad. Moya insistió en que la prioridad es consolidar un modelo de crecimiento responsable, sin dejar de lado la atención a los sectores más vulnerables.

Relevancia para Ecuador

El viaje de la ministra Moya a Estados Unidos es un paso estratégico para asegurar los recursos que permitan sostener la economía nacional. Los resultados de estas gestiones incidirán directamente en la capacidad del Gobierno para cumplir con su plan social y de desarrollo.

Foto de portada: La ministra de Economía, Sahira Moya, junto a la canciller Gabriela Sommerfeld, durante un encuentro en Estados Unidos con personal del Banco Mundial.

Crédito de fotografía: Diario La Hora