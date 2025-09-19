La UTPL presenta la campaña Loja Recicla para fomentar la gestión responsable de residuos

viernes, septiembre 19, 2025

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través de la carrera de Ingeniería Ambiental, junto al Ministerio del Ambiente y Energía, la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA) y la Fundación Ecolíderes La Cascarilla, presenta la nueva edición de la campaña “Loja Recicla”, que busca fortalecer la conciencia ambiental y promover buenas prácticas de gestión de residuos en toda la comunidad.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La UTPL continúa consolidando su liderazgo en iniciativas de sostenibilidad con la campaña Loja recicla, un proyecto que combina educación, acción comunitaria y compromiso ciudadano. En su primera edición, la campaña logró reunir a más de 30 aliados estratégicos y recolectar 11 toneladas de residuos, gestionados de manera responsable por gestores autorizados. Este año, la meta es superar ese logro y alcanzar 15 toneladas recuperadas.

El reciclatón, evento central de la campaña, permitirá la recolección, registro y acopio de materiales como papel y cartón, pilas y baterías, vidrio y aparatos eléctricos y electrónicos. La actividad se desarrollará el viernes 17 y sábado 18 de octubre de 2025, en el Estadio Federativo Reina del Cisne, e invita a la participación de todos los sectores del cantón Loja:

Categoría A: Instituciones educativas

Instituciones educativas Categoría B: Instituciones públicas y privadas, ONG’s, empresas/comercios, asociaciones y colegios profesionales

Instituciones públicas y privadas, ONG’s, empresas/comercios, asociaciones y colegios profesionales Categoría C: Ciudadanía en general (en esta categoría se recibirá vidrio)

Mercedes Villa Achupallas, directora de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UTPL, destaca que desde la universidad se trabaja para fomentar la correcta gestión de residuos y fortalecer la conciencia ambiental. Resalta que, gracias al respaldo de distintas instituciones, se están impulsando acciones que promueven hábitos sostenibles y responsables en la comunidad.

Por otra parte, Nancy Hilgert Valderrama, directora zonal 7 del Ministerio del Ambiente y Energía, menciona que la campaña representa un impulso para que Loja continúe destacándose como una ciudad consciente del medio ambiente. Además, indica que, la comunidad ha demostrado compromiso con la separación de residuos y la limpieza de la ciudad, y que acciones como esta fomentan la responsabilidad ambiental colectiva, recordando que el cuidado de nuestro entorno es responsabilidad de todos.

Diana Guayanay Llanes, alcaldesa del cantón Loja, enfatiza la importancia de que las campañas ambientales se realicen con compromiso y conciencia, y hace un llamado a la comunidad a asumir este reto con responsabilidad, promoviendo hábitos sostenibles que beneficien a toda la ciudad.

Con esta iniciativa, la UTPL reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, invitando a toda la comunidad a sumarse al esfuerzo por un cantón Loja más limpio y consciente de sus recursos.