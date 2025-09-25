La NASA prepara su primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo

jueves, septiembre 25, 2025

La NASA anunció que intentará lanzar en febrero de 2026 su primera misión tripulada a la Luna desde el programa Apolo, marcando un hito en la exploración espacial moderna

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La NASA se prepara para un acontecimiento histórico: el lanzamiento de su primera misión tripulada a la Luna en más de cincuenta años. Según el cronograma oficial, el despegue está previsto para febrero de 2026 y formará parte del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenida en el satélite natural.

La misión contará con una tripulación de cuatro astronautas que viajarán a bordo de la nave Orion, impulsada por el cohete Space Launch System (SLS), el más poderoso construido hasta la fecha por la NASA. El objetivo principal será orbitar la Luna, realizar pruebas críticas de navegación y sentar las bases para futuros alunizajes.

La última vez que astronautas pisaron la Luna fue en 1972, durante la misión Apolo 17. Desde entonces, los avances tecnológicos, junto con la creciente competencia internacional en el espacio, han reavivado el interés por regresar. El programa Artemis no solo busca repetir la hazaña, sino también abrir el camino hacia la exploración de Marte.

El anuncio ha despertado expectativas en la comunidad científica y tecnológica. Se espera que la misión impulse desarrollos en innovación aeroespacial, robótica y energías limpias, además de inspirar a una nueva generación de científicos e ingenieros.

Relevancia para Ecuador

Aunque Ecuador no participa directamente en el programa Artemis, este avance científico y tecnológico tendrá un impacto global. La exploración espacial abre oportunidades para la cooperación internacional en áreas como educación, innovación y transferencia de tecnología, de las que el país también puede beneficiarse.

Foto de portada: Astronauta en la superficie lunar con la Tierra de fondo, en el marco del programa Artemis de la NASA.

Crédito de fotografía: Imagen ilustrativa generada / DALL·E