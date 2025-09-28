LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Ganadores del Premio Nobel piden a la ONU regular la inteligencia artificial

Redacción
domingo, septiembre 28, 2025
Premios Nobel de distintas áreas pidieron a la ONU crear un marco regulatorio global para la inteligencia artificial, ante los riesgos éticos y sociales que plantea su rápido avance.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Un grupo de ganadores del Premio Nobel envió una carta a la ONU, coincidiendo con el inicio de la Asamblea General en Nueva York, para exigir un marco global de regulación de la inteligencia artificial (IA).

Los firmantes advirtieron sobre los riesgos éticos, sociales y laborales de la IA, especialmente ante su avance vertiginoso sin un control común. Argumentan que, sin reglas claras, la tecnología podría profundizar desigualdades, ser utilizada con fines bélicos o afectar derechos fundamentales. La propuesta contempla la creación de un organismo multilateral bajo el paraguas de Naciones Unidas que establezca estándares mínimos de seguridad, transparencia y responsabilidad.

 

Así mismo, plantearon que la regulación debe tener un carácter inclusivo, de modo que los países en desarrollo no queden relegados frente a las grandes potencias tecnológicas. El llamado de los Nobel se suma a las advertencias de líderes políticos y expertos que ven en la IA una herramienta poderosa, pero también un riesgo si no se maneja con ética y responsabilidad global.

Relevancia para Ecuador

El debate internacional sobre la IA impacta directamente a Ecuador, donde sectores como la educación, la salud y la seguridad ya incorporan estas tecnologías. Contar con un marco global de regulación permitirá que el país avance con mayor seguridad jurídica y ética, evitando rezagos y riesgos en un campo estratégico para el desarrollo.

Fotografía de portada: Vista de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Crédito de Fotografía: Agencia ONU / Creative Commons.

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Ecuador impulsa la inteligencia artificial con su primer concurso nacional de innovación
Gobierno ofrece becas en inteligencia artificial con apoyo de Emiratos Árabes Unidos
La inteligencia artificial supera el test de diagnóstico médico con precisión récord y plantea un desafío ético global
Caducidades

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com