Ganadores del Premio Nobel piden a la ONU regular la inteligencia artificial

Premios Nobel de distintas áreas pidieron a la ONU crear un marco regulatorio global para la inteligencia artificial, ante los riesgos éticos y sociales que plantea su rápido avance.

Un grupo de ganadores del Premio Nobel envió una carta a la ONU, coincidiendo con el inicio de la Asamblea General en Nueva York, para exigir un marco global de regulación de la inteligencia artificial (IA).

Los firmantes advirtieron sobre los riesgos éticos, sociales y laborales de la IA, especialmente ante su avance vertiginoso sin un control común. Argumentan que, sin reglas claras, la tecnología podría profundizar desigualdades, ser utilizada con fines bélicos o afectar derechos fundamentales. La propuesta contempla la creación de un organismo multilateral bajo el paraguas de Naciones Unidas que establezca estándares mínimos de seguridad, transparencia y responsabilidad.

Así mismo, plantearon que la regulación debe tener un carácter inclusivo, de modo que los países en desarrollo no queden relegados frente a las grandes potencias tecnológicas. El llamado de los Nobel se suma a las advertencias de líderes políticos y expertos que ven en la IA una herramienta poderosa, pero también un riesgo si no se maneja con ética y responsabilidad global.

Relevancia para Ecuador

El debate internacional sobre la IA impacta directamente a Ecuador, donde sectores como la educación, la salud y la seguridad ya incorporan estas tecnologías. Contar con un marco global de regulación permitirá que el país avance con mayor seguridad jurídica y ética, evitando rezagos y riesgos en un campo estratégico para el desarrollo.

Fotografía de portada: Vista de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Crédito de Fotografía: Agencia ONU / Creative Commons.