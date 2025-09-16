Estudiante UTPL campeona mundial de patinaje de velocidad

martes, septiembre 16, 2025

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) celebra con orgullo el triunfo internacional de Fernanda Moncada Guarnizo, estudiante de la carrera de Administración de Empresas en modalidad a distancia y en línea, quien se consagró como Campeona Mundial de Patinaje de Velocidad en Ruedas en el Speed World Championship 2025, realizado en Beidaihe, China.

El pasado 13 de septiembre, Fernanda obtuvo el primer lugar en la categoría damas, nivel senior, en la exigente prueba de 5000 metros puntos, consolidando así su nombre entre las mejores patinadoras del mundo.

El Speed World Championship es considerado el evento más prestigioso de esta disciplina, organizado por World Skate, la entidad que rige globalmente todos los deportes sobre ruedas. En este escenario, los mejores atletas del planeta ponen a prueba su talento, disciplina y resistencia.

Fernanda, oriunda de Loja y patinadora federada del país, ha representado a Ecuador en diversas competencias internacionales, llevando siempre en alto la bandera nacional. Su triunfo no solo constituye un logro personal, sino también un motivo de orgullo para la UTPL y para el Ecuador.

Fernanda Moncada, quien cuenta con una beca como deportista destacada, es un ejemplo de perseverancia, talento y dedicación, cualidades que inspiran por su esfuerzo y compromiso tanto en el ámbito académico como en el deportivo y profesional.