Docente UTPL destaca en los CEDIA AWARDS 2025

viernes, septiembre 12, 2025

La excelencia científica de la UTPL vuelve a ser reconocida a nivel nacional. Eduardo Valarezo Valdez, director del Departamento de Química, recibió el premio “Investigador destacado” en los CEDIA AWARDS 2025, por su liderazgo y valiosa contribución a la ciencia y la innovación en Ecuador.

La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA) entrega cada año los CEDIA AWARDS, distinciones que buscan visibilizar el trabajo de instituciones y profesionales que contribuyen al fortalecimiento de la ciencia y la academia en el país. En esta edición, Eduardo Valarezo Valdez, director del Departamento de Química de la UTPL, fue galardonado como Investigador destacado.

Este reconocimiento resalta su capacidad de liderazgo en proyectos de investigación y desarrollo, así como su notable producción científica y tecnológica, entre las que sobresalen 20 resultados de propiedad intelectual, con 2 patentes concedidas, 7 patentes registradas, 11 secretos industriales y más de 60 artículos científicos. Estos logros no solo consolidan su trayectoria, sino que fortalecen la proyección de la UTPL como una universidad líder en investigación aplicada y transferencia de conocimiento.

Los criterios de evaluación considerados incluyen la conducción de proyectos de I+D+i con resultados verificables, publicaciones de alto impacto, impacto de la investigación en políticas públicas, la sociedad y el sector productivo, así como la participación en convocatorias nacionales e internacionales con el uso de servicios especializados de CEDIA.

Eduardo Valarezo Valdez señala que la investigación no es un destino, sino un viaje constante de preguntas y aprendizajes: “Me ha enseñado que la verdad científica es provisional y que cada aporte es parte de un gran tejido colectivo”. Este camino me transformó, porque la curiosidad tiene el poder de cambiar a las personas y a las sociedades”.

Ecuador es un país lleno de oportunidades para la investigación y la innovación, y nuestra responsabilidad como científicos es conectar con la sociedad y responder a sus necesidades. La ciencia inspira y motiva; por eso debemos transmitir a los jóvenes el amor por descubrir e innovar.

Este logro también refleja el compromiso institucional de la UTPL con la excelencia académica y científica. La labor de investigadores como Valarezo inspira a estudiantes, docentes y profesionales a continuar impulsando proyectos que respondan a los desafíos globales desde una perspectiva innovadora y con impacto social.