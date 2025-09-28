Daniel Noboa aborda el paro nacional y la crisis de seguridad en entrevista con Ecuavisa

domingo, septiembre 28, 2025

Tiempo de lectura: < 1 minuto

En una entrevista concedida a Ecuavisa, el presidente Daniel Noboa se refirió a varios temas de coyuntura: los supuestos financistas del paro nacional, la propuesta de una Asamblea Constituyente, así como la crisis en salud y seguridad que golpea al país.

Noboa denunció la existencia de grupos económicos y políticos detrás de las movilizaciones que buscan desestabilizar al Gobierno. En cuanto a la Constituyente, dijo que no es una prioridad inmediata y que su gestión se centra en estabilizar la economía y garantizar la seguridad ciudadana. Sobre la crisis en salud, reconoció la falta de insumos médicos y la deuda con hospitales, comprometiéndose a reasignar recursos y transparentar la gestión.

Respecto a la seguridad, aseguró que se mantiene el combate al crimen organizado con apoyo internacional. La entrevista reflejó un tono firme, aunque también autocrítico en ciertas áreas. El mensaje presidencial busca transmitir control y responsabilidad en medio de un escenario político y social complejo, con una oposición activa y un ambiente de incertidumbre ciudadana.

Relevancia para Ecuador

Las declaraciones de Noboa marcan la agenda política nacional y anticipan posibles reformas y medidas urgentes en salud, seguridad y gobernabilidad. La entrevista también sirve para medir la capacidad del Gobierno de enfrentar crisis mientras busca sostener la estabilidad institucional en un clima de alta presión social.

Fotografía de portada: El presidente Daniel Noboa en entrevista con Ecuavisa.

Crédito de Fotografía: Ecuavisa