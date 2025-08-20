LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Rusia enfría las negociaciones con Ucrania y retrasa un posible acuerdo de paz

Redacción
miércoles, agosto 20, 2025
El Kremlin envió señales de dilación a los intentos de alcanzar un acuerdo con Kiev. Moscú evita confirmar fechas para una reunión entre Vladimir Putin y Volodímir Zelensky, y pone condiciones que complican el proceso de paz.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania parecen entrar en un nuevo punto muerto. Aunque en semanas recientes se había anunciado la posibilidad de un encuentro de alto nivel entre los presidentes Vladimir Putin y Volodímir Zelensky, el Kremlin ha decidido posponer cualquier confirmación de fecha.

Fuentes diplomáticas señalan que Moscú busca ganar tiempo, endureciendo sus condiciones en temas clave como el control de territorios ocupados, las garantías de seguridad y la permanencia de tropas rusas en zonas estratégicas. Ucrania, por su parte, insiste en la recuperación de la integridad territorial y en un acuerdo que asegure compromisos verificables de Rusia.

La dilación rusa genera frustración en Europa y Estados Unidos, que esperaban un avance hacia la paz. También complica la situación humanitaria en el terreno, donde millones de desplazados y la destrucción de infraestructuras siguen marcando la vida de la población civil.

El presidente Zelensky mantiene su agenda internacional en busca de apoyo y presiona por sanciones más duras contra Moscú, mientras Rusia apuesta al desgaste prolongado y a las divisiones en Occidente.

Relevancia para Ecuador:
El estancamiento de la guerra mantiene la presión sobre los precios internacionales de los combustibles y granos, con impacto directo en la economía ecuatoriana. Además, prolonga la inestabilidad geopolítica mundial que afecta a todos los países interconectados en la cadena comercial.

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Lasso viajará a Perú con tres ministros y cúpula militar para celebrar los 25 años de paz
¿Cómo reconstruir al país?
José Ayala Lasso y Fernando de Trazegnies, los cancilleres de la paz, analizan los 20 años del acuerdo entre Ecuador y Perú

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com