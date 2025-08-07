La Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro de la historia

jueves, agosto 7, 2025

Un estudio documentó entre agosto de 2024 y mayo de 2025 el peor blanqueamiento detectado hasta ahora en la Gran Barrera de Coral australiana, afectando a decenas de arrecifes.

Desde agosto de 2024 hasta mayo de 2025, científicos registraron un blanqueamiento masivo en 124 arrecifes de la Gran Barrera de Coral, el más devastador desde que se lleva registro. En algunas áreas, hasta el 44 % de los corales murió, incluso en zonas protegidas.

Este episodio forma parte del cuarto evento global de blanqueamiento (2023–2025), que ha afectado aproximadamente al 84 % de los arrecifes del mundo, generando alarmas desde organismos como la ONU y científicos climáticos.

Los investigadores advierten que sin reducciones drásticas en emisiones de CO₂ y acciones urgentes de conservación, estos ecosistemas podrían sufrir cambios irreversibles.

Relevancia para Ecuador:

Los arrecifes ecuatorianos, como los del Pacífico y Galápagos, podrían enfrentar riesgos similares. Este caso subraya la necesidad de fortalecer políticas ambientales, reducir emisiones y apoyar iniciativas de restauración marina para preservar activos naturales esenciales.