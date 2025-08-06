El hambre afectó al 8,2 % de la población mundial en 2024, pese a una leve mejoría

miércoles, agosto 6, 2025

Un informe de la ONU revela que en 2024, el hambre golpeó al 8,2 % de la población global (aproximadamente 673 millones de personas), una disminución frente al 8,5 % en 2023. Sin embargo, la inflación en los precios de los alimentos sigue siendo un obstáculo clave para la recuperación.

El nuevo informe SOFI 2025 —presentado por cinco agencias de Naciones Unidas— muestra una ligera caída del hambre global: del 8,5 % en 2023 al 8,2 % en 2024, equivalente a una reducción de alrededor de 15 millones de personas.

El progreso es desigual: América Latina y el Caribe mejoraron al 5,1 % (34 millones de personas), y el sur de Asia también registró avances. En contraste, África subsahariana y Asia occidental experimentaron un aumento en las cifras, con más del 20 % y 12,7 % de población afectada, respectivamente.

El principal freno a una recuperación más rápida es la persistente inflación de los alimentos, que entre 2021 y 2023 alcanzó picos del 13,6 %, superando ampliamente la inflación general.

El informe advierte que, de no actuar con políticas sanitarias y agrícolas coordinadas, hacia 2030 podrían sufrir desnutrición crónica hasta 512 millones de personas, la mayoría en África.

Relevancia para Ecuador:

Aunque el país ha mostrado avances en seguridad alimentaria, la vulnerabilidad persiste en áreas rurales y urbanas marginales. El contexto global exige fortalecer estrategias locales de acceso a alimentos asequibles, especialmente para niños y mujeres en edad fértil.