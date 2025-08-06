El hambre afectó al 8,2 % de la población mundial en 2024, pese a una leve mejoría

Participa en el Diálogo Nacional
El nuevo informe SOFI 2025 —presentado por cinco agencias de Naciones Unidas— muestra una ligera caída del hambre global: del 8,5 % en 2023 al 8,2 % en 2024, equivalente a una reducción de alrededor de 15 millones de personas.
El progreso es desigual: América Latina y el Caribe mejoraron al 5,1 % (34 millones de personas), y el sur de Asia también registró avances. En contraste, África subsahariana y Asia occidental experimentaron un aumento en las cifras, con más del 20 % y 12,7 % de población afectada, respectivamente.
El principal freno a una recuperación más rápida es la persistente inflación de los alimentos, que entre 2021 y 2023 alcanzó picos del 13,6 %, superando ampliamente la inflación general.
El informe advierte que, de no actuar con políticas sanitarias y agrícolas coordinadas, hacia 2030 podrían sufrir desnutrición crónica hasta 512 millones de personas, la mayoría en África.
Relevancia para Ecuador:
Aunque el país ha mostrado avances en seguridad alimentaria, la vulnerabilidad persiste en áreas rurales y urbanas marginales. El contexto global exige fortalecer estrategias locales de acceso a alimentos asequibles, especialmente para niños y mujeres en edad fértil.
