Fragilidades políticas

miércoles, abril 2, 2025

A medida que se acerca la segunda vuelta electoral en Ecuador, emergen nuevos desafíos que ponen a prueba la estabilidad política del país. Desde acuerdos estratégicos que reavivan figuras polémicas hasta amenazas de fiscalización cruzada entre partidos, el escenario se torna cada vez más incierto. ¿Hasta qué punto estas maniobras pueden afectar la gobernabilidad y […]

Tiempo de lectura: 3 minutos

A medida que se acerca la segunda vuelta electoral en Ecuador, emergen nuevos

desafíos que ponen a prueba la estabilidad política del país. Desde acuerdos estratégicos

que reavivan figuras polémicas hasta amenazas de fiscalización cruzada entre partidos,

el escenario se torna cada vez más incierto. ¿Hasta qué punto estas maniobras pueden

afectar la gobernabilidad y la confianza en las instituciones?

Descubre en este análisis cómo las tensiones políticas y las amenazas de fiscalización

entre RC y ADN agravan la crisis política y la inestabilidad del país.

Conforme se acerca el cierre de campaña de la segunda vuelta, más complicaciones políticas se

avizoran para el país. Hablemos de dos que han surgido en los últimos días.

La primera tiene que ver con la firma del acuerdo político entre la Conaie y la Revolución

Ciudadana. Esta acción ha permitido que Leonidas Iza, luego de su participación como

candidato a la Presidencia, nuevamente saque su agenda y se mantenga como una suerte de

actor clave.

Me explico: si gana Luisa González exigirá el cumplimiento de esa agenda que atraviesa una

amplia gama de temas como el minero, la educación bilingüe, los combustibles, los

impuestos… (parte de la base programática que planteó en su campaña). Si no le cumplen con

esto o cualquier otro tema que le sea importante, tendrá dos medidas de presión: los

legisladores de Pachakutik (que todavía no está claro si todos son de la línea de Iza) y sus

movilizaciones. Y el país ya tiene dos experiencias (2019 y 2022) nada gratas de las nuevas

formas de protesta que incluye vandalismo, destrucción de propiedad pública, amenazas de

toma de servicios básicos, escasez de comida, ciudades sitiadas, miedo…, y que son cortesía

del sector de la Conaie que se radicalizó de la mano de su actual presidente Iza.

Si gana Daniel Noboa, de antemano le está diciendo que no tienen de qué hablar. Su agenda

está en la mesa y si no la aceptan (y aunque lo hiciera en temas como, por ejemplo, educación

bilingüe), ya sabemos las consecuencias. ¿Tendrá margen de maniobra con los legisladores de

Pachakutik? Insisto, esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta.

Lo que sí queda claro es que el acuerdo encendió una bomba de tiempo que puede explotar

cuando le sea más útil a Iza, quien resucita de nuevo y ya no recuerda nada de la difícil, injusta

y durísima relación que tuvieron los dirigentes de su organización social (ahora sobre todo

política y mariateguista), durante los 10 años que el mentor de Luisa González gobernó el

Ecuador.

Una segunda complicación son las amenazas de lado y lado de procesos de fiscalización. Tanto

RC como ADN han anunciado que se sacarán los cueros al sol y, por supuesto, buscarán

sanciones para sus respectivos adversarios y a todo nivel. Si bien el trabajo de los legisladores

es fiscalizar y promulgar leyes queda claro que en esta suerte de ajuste de cuentas buscarán

abrir márgenes de negociación, presionar o provocar (yo diría profundizar) la constante crisis

política, que puede llevar a una paralización completa del país, a más de seguir generando esa

imagen de poca confianza (más allá que a momentos mejoren las cifras de riesgo país).

Sabemos de sobra que hay muchos intereses –algunos inconfesables- en el mundo político,

especialmente por la presencia del crimen organizado y la impunidad. Y estos juegos lo único

que hacen es facilitar que ese lado oscuro obtenga mayores ventajas.

¿Qué nos queda por hacer? Como sociedad estar atentos y exigir que lo que queda de

institucionalidad no permita que los juegos políticos minen más la fragilidad de la democracia.

Artículo publicado en EL COMERCIO el 2 de abril de 2025