El ‘problema’ de la opinión

martes, abril 8, 2025

Tiempo de lectura: 2 minutos

La ausencia de pensamiento libre y la extinción de la tolerancia como virtud

cívica y mandato legal, aseguran la consolidación de lo peor que le puede ocurrir a la sociedad de nuestro tiempo.

El pensamiento libre, los debates auténticos y respetuosos y, por cierto, la

crítica y la opinión, se han entendido siempre como derechos y, más aún, como

virtudes de las sociedades.

Son notas distintivas de su grado de civilización y manifestaciones de que la

gente ejerce la dignidad.

Pero, desde la perspectiva del poder, y cada vez con más frecuencia, desde las

especulaciones del electoralismo, todo eso es… un problema. Es la piedra en el

camino de los proyectos de dominación. Es la gran incomodidad. Es la mala

conciencia que no deja dormir, la voz que hay que callar, la propuesta que no

cabe. Es lo contrario a la aspiración de aprobación unánime, de alabanza eterna,

de aplauso incansable, en que se sustentan todos los populismos.

Y por todo eso, claro, hay que ocuparse de la libertad de pensamiento como de

un problema, un error y un defecto. Hay que cargarle de permisos y saturarle de

sanciones. Hay que inventar sistemas que le sofoquen. Hay que ejercer el poder

controlador y hacer de la autoridad, no el garante de las libertades, sino el

gendarme que sentencie lo que se debe decir y lo que se debe callar, porque el

poder ya descubrió la verdad, ya santificó la ética, la estética ya está consagrada

y los “jefes” ya escribieron la única versión posible de patriotismo.

Si alguna virtud tiene la democracia –la verdadera– es que permite competir.

Para competir, hay que pensar, discutir con fundamento y respeto, y difundir.

Lo contrario a ese sistema liberal, abierto a las críticas, las propuestas y

discrepancias racionales, es el monopolio de la verdad.

La ausencia de pensamiento libre y la extinción de la tolerancia como virtud

cívica y mandato legal, aseguran la consolidación de lo peor que le puede

ocurrir a la sociedad de nuestro tiempo: la consagración del pensamiento

oficial; la imposibilidad de contrariarlo, la identificación de la verdad con un

proyecto político coyuntural, y la confusión de la ética con un catecismo

ideológico. Lo peor es que le prohíba al ser humano hasta la posibilidad de

equivocarse en ejercicio de sus libertades, en suma, que decidan por él su

destino.

El tema es de fondo, porque la democracia se basa en la opinión pública

informada, que existe y prospera solo cuando hay libertades, garantías y

tolerancia; cuando la propaganda no sustituye al pensamiento; cuando es

posible decir sin miedo lo que se piensa y lo que se cree; cuando no hay

censores que califiquen ni gendarmes que persigan; cuando el ciudadano pueda

leer prensa libre y enterarse de lo que ocurre; cuando no hay secretos ni temas

vedados, cuando no hay temores que obliguen a callar, ni sometimientos que

hagan de la obediencia una forma de servidumbre. Entonces, habrá democracia

y no electoralismo. Habrá libertades y no discursos.

La opinión pública vista como problema es la antesala de graves

acontecimientos. Es el preludio de la vigencia de una democracia falsificada,

vaciada de contenido, suplantada por las formas electorales. Es el prefacio de

un largo silencio.

Artículo publicado en El Universo, el 3 de abril de 2025