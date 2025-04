martes, abril 15, 2025

Un canto de esperanza y orgullo marca el inicio de una nueva etapa para Ecuador. Pablo De la Torre entrelaza la emoción de una canción con la victoria democrática de un país que, tras años de turbulencia, reafirma su voluntad de cambio en las urnas. Este artículo es un homenaje vibrante a “mi lindo Ecuador”, a su gente resiliente, a su presente esperanzador y al futuro que, por fin, comienza a dibujarse con luz propia.

Tiempo de lectura: 3 minutos

El lunes, amaneciendo, me compartieron un video corto del Concierto “Canciones de Esperanza”, del Coro del Tabernáculo y la Orquesta de la Manzana del Templo Mormón de Utah, Estados Unidos, realizado en Lima, Perú, con artistas de varios países incluido Ecuador, quienes interpretaron la canción “A mi lindo Ecuador”, en honor a nuestro país. Guaooo, hermoso.

“Con amor hoy Yo quiero cantar, si señor a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que estés, ecuatoriano soy…”

Es que así me sentí desde muy temprano, cuando decidí escuchar las noticias sobre los resultados de la elección presidencial. Por decisión propia no le di seguimiento durante la tarde y noche del domingo, pues tenía la certeza de que Daniel Noboa A., seria elegido presidente. Resultó muy cierto.

Un amanecer radiante, por la canción y por el resultado. Somos bien querendones los ecuatorianos, abiertos, pero ahora menos confiados, pues sí hemos cambiado por los problemas que hemos tenido que soportar en las últimas dos décadas.

Al ver el video y escuchar la canción se me templaron todas mis fibras y mis sentires. Mi lindo Ecuador… ecuatoriano soy. Si señoras y señores. Ahora empieza una nueva etapa de nuestras vidas. Logramos zafarnos del correísmo en la forma más democrática posible. No tuvimos que armar una estrategia militar, un secuestro, peor un asesinato. Solo debíamos ganar en las urnas. En los años 2021, 2023 y 2025 se desarrollaron procesos democráticos de elección popular y en los tres ganó un candidato no correísta, no socialista, ni populista, ni caudillo, sino, más bien, todo lo contrario.

Somos testigos de una nueva era. “Ganen en las urnas” decían a voz en cuello. Y si, a la larga fueron derrotados, no solo una vez sino, tres veces. Lasso 2021, Noboa 2023 y Noboa 2025. En esta última, de forma contundente. Pero no lo quieren aceptar, por sus debilidades. En la primera vuelta, en febrero de 2025, la diferencia fue de 0,17% (DN 44.17% y LG 44%). En abril, en segunda vuelta, se amplió la diferencia a casi el 12% (DN 55,61% y LG 44,39%).

El correísmo, a pesar de una campaña sucia, agresiva, de descrédito y millonaria, ofreciendo el oro y el moro y vociferando que si perdían saldrían a las calles a protestar por el fraude electoral, ganaron en términos relativos un 0,39% de lo que lograron en febrero de 2025. En votos ganaron solo 157.109, mientras que Noboa incorporó un 11.50% o 1´319.749 votos adicionales.

Ahora tienen todo el tiempo del mundo para tratar de entender porque perdieron tanto. ¿LG era la candidata apropiada? ¿No aprendió bien su papel? ¿El binomio fue…? ¿Las intervenciones políticas de sus socios obedecieron a una estrategia para confundirse ellos mismos? Patiño decía una cosa, Luisa otra, el pelado no entendía, y el egoísta gritaba y desaforaba. Uno decía que iban a desdolarizar y la otra que no, en fin.

Varios coidearios y socios fueron atrapados por la Justicia y cantaron algunas verdades, o en su poder encontraron evidencias super comprometedoras. Es decir, cayeron por su propia boca, por sus deméritos, por su ambición. Todos querían, personalmente, llegar al poder. Verduga (prófugo) y Pavón (con grillete, pero por amnistía se lo retiraron en marzo 2022), querían ser candidatos a la vicepresidencia. El problema es que no es un movimiento y peor un partido político, es un grupo de egoístas que, a toda costa, quieren evadir la cárcel. Ni todo el dinero que se robaron del pueblo ecuatoriano les sirvió para ganar las elecciones y, ahora, solo les sirve para darse la vida irreal que creen tener. Increíble pero cierto, cayeron por la ambición y el egoísmo, rompiendo las estructuras de operación que habían levantado.

¿Y el tan famoso IZA y sus compinches? Que, a pesar del maltrato recibido en el gobierno de Correa, volvieron a juntarse en un acuerdo. Un verdadero desastre. También ellos cayeron por sus propios errores, abuso, egoísmo, violencia, sectarismo. Al parecer no votaron por LG porque el 5,25 % de la primera vuelta no aparece, pues son casi 540.000 votos y LG solo aumento en 157.109. Son tal para cual.

Creo que ambos, correísmo y MUPP han recibido lo que se merecían.

Está abierta la reflexión positiva para ADN y el equipo del Sr. Presidente electo. Creo que cuidaron cada paso que dieron, esperando siempre la reacción visceral del correísmo.

Habrá que dejar por escrito, para la historia, la estrategia implementada, pues contra todos los pronósticos, enfrentar al narco tráfico, las pandillas, carteles, corrupción, burócratas correítas y demás, era una guerra desigual. Pero lograron el segundo triunfo, la Presidencia de la República por cuatro años y la posible reelección por cuatro años más. El primer triunfo fue la Presidencia de la Asamblea por mayoría de votación.

Es decir, podemos vivir en paz, sin sobresaltos correístas, por algunos años, incorporando a los ciudadanos de bien (tercera edad), no solo en el proceso electoral, sino en el desarrollo y ejecución del Programa de Gobierno. Abiertos a recibir denuncias ciertas de atropellos, discriminación, violencia y corrupción. Esto es hacer patria, construir una sociedad justa que pueda alzar la voz para protestar con fundamentos y que tenga oídos en el gobierno.

Que todos contribuyamos con nuestro granito de arena para el levantamiento del nuevo Ecuador. De mi Lindo Ecuador.

CNE https://elecciones2025-2v.cne.gob.ec/, consultado a las 19h00 del 14 de abril de 2025