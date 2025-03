¿Qué pasará con el Campo Sacha? Inés Manzano lo explica

miércoles, marzo 12, 2025

La prima acordada entre el consorcio y el Gobierno fue de 1 500 millones de dólares y las empresas que conforman Sinopetrol señalaron que no podrían cumplir con el plazo, días atrás

Tiempo de lectura: 2 minutos

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, se refirió este miércoles 12 de marzo a lo que sucederá con la operación del campo Sacha, luego de que venció el plazo para el pago de la prima.

El plazo para el pago de la prima venció

El plazo para el pago de la prima por el contrato de adjudicación del campo Sacha puesto por el presidente Daniel Noboa a Sinopetrol venció este martes 11 de marzo de 2025, a las 21:00.

La prima acordada entre el consorcio y el Gobierno fue de 1 500 millones de dólares y las empresas que conforman Sinopetrol señalaron que no podrían cumplir con el plazo, días atrás.

Una vez que se cumplió el plazo y Sinopetrol no canceló la prima, la ministra Manzano explicó cuál es el panorama.

Manzano señaló que Sinopetrol pidió entre dos y tres meses para tomar la decisión; sin embargo, el presidente Noboa estableció un plazo que no se cumplió.

“No hay nada más que hablar, sencillamente el plazo se les venció”, dice Manzano, con lo que las conversaciones quedarían en cero.

La Ministra aclaró que no se había firmado ningún contrato, que lo que hizo es lo que establece la Ley de Hidrocarburos que consistía en una adjudicación.

Agregó que no hay nada más que decir, ya que el plazo no se cumplió y la prima no se pagó.

¿Qué pasará con el Campo Sacha?

Inés Manzano dijo en una entrevista en Ecuavisa que hay un nuevo Gerente de Refinación con el que aplicará un plan de inversión.

Sacha necesita inversión y para ello ya se ha tratado el tema con Petroecuador. Aclaró que nada se detiene y que lo que se trata es de ser eficientes con recursos propios.

“Aquí no se para nada”, añadió la Ministra. Además, señaló que existen “otras alternativas como realizar nuevamente las invitaciones para las expresiones de interés para el desarrollo del campo”.

Esto debido a que esos recursos son necesarios para el país para afrontar los estragos causados por las lluvias y la temporada invernal.

Existen otras alternativas como realizar nuevamente las invitaciones para las expresiones de interés para el desarrollo del campo. Recalco nuevamente, estos recursos son necesarios para afrontar los estragos causados por lluvias y la temporada invernal”, puntualiza la autoridad.

Texto El Comercio

https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ines-manzano-que-pasara-con-campo-sacha-vencio-plazo-pago.html