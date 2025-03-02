Europa recibe a Zelenski en Londres después de su encontronazo con Trump

domingo, marzo 2, 2025

La cumbre convocada por el primer ministro británico, Keir Starmer, con el objetivo de reforzar la posición negociadora de Ucrania servirá antes que nada para reconfortar a Zelenski y recordarle que la gran mayoría de países europeos siguen a su lado

Londres (EFE).- Una quincena de líderes europeos dará este domingo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, una bienvenida que se presume muy diferente a la que recibió este viernes en el histórico encontronazo con el líder estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Recomponer la relación con Trump

El cálido recibimiento que le brindó Starmer ayer en su entrevista en Downing Street puede servir de pista para lo que le espera a Zelenski en una cumbre informal en la que participarán los líderes de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y otros diez países europeos, así como el canadiense Justin Trudeau.

Sin embargo, los aliados tampoco quieren proyectar una imagen de antagonismo hacia Estados Unidos en un momento crítico de la guerra, y por eso recordarán a Zelenski que debe recomponer su relación con Trump, como ya hizo ayer el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Tras hablar en videollamada con los líderes de los países bálticos, no invitados a Londres, Starmer recibirá en bilateral a la italiana Giorgia Melonia.

A continuación, inaugurará la cumbre en una mansión gubernamental en el centro de Londres.

Proteger la seguridad europea

Está previsto que la reunión empiece a primera hora de la tarde y se prolongue durante dos o tres horas, después de lo cual Starmer ofrecerá una rueda de prensa, al igual que algunos de los líderes desplazados a Londres, entre ellos también los máximos responsables de la Unión Europea y de la OTAN.

El objetivo de Londres ha sido desde el principio sumar a más países europeos a su iniciativa de ofrecer tropas como fuerza de paz en el supuesto de que se alcance un acuerdo para cesar el fuego entre Ucrania y Rusia.

«Tres años después de la brutal invasión rusa de Ucrania, estamos en un punto de inflexión. Hoy reafirmaré mi apoyo inquebrantable a Ucrania y redoblaré mi compromiso para proporcionarles capacidades, entrenamiento y ayuda, poniéndoles en la posición más fuerte posible», dijo Starmer en un comunicado.

A juicio de los británicos, los convocados en la cumbre deben intensificar los preparativos para el «elemento europeo de las garantías de seguridad, junto a la continuación de las conversaciones con Estados Unidos».

Y añadió que es el momento de que todos se unan para conseguir el mejor resultado para Ucrania y proteger la seguridad europea. EFE