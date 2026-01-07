La OTAN y Europa respaldan a Dinamarca ante el renovado acoso de Trump sobre Groenlandia

miércoles, enero 7, 2026

Los principales países europeos y la OTAN cerraron filas con Dinamarca frente a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia, reavivando tensiones geopolíticas en el Ártico y reforzando el debate sobre seguridad internacional.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y las principales potencias europeas manifestaron su respaldo a Dinamarca frente a las nuevas declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien volvió a sugerir un mayor control de Estados Unidos sobre Groenlandia.

Las reacciones no se hicieron esperar. Gobiernos europeos y altos funcionarios de la OTAN calificaron las afirmaciones como “inapropiadas” y recordaron que Groenlandia es un territorio autónomo bajo soberanía danesa, cuya seguridad forma parte del marco de defensa colectiva de la Alianza Atlántica.

Groenlandia, la mayor isla del mundo, ha adquirido un peso estratégico creciente debido a su ubicación en el Ártico, una región cada vez más relevante por el deshielo, las nuevas rutas marítimas y el acceso a recursos naturales clave. En ese contexto, las declaraciones de Trump reactivan un debate sensible sobre la influencia de las grandes potencias en una zona considerada crucial para la seguridad global.

Desde Bruselas, voceros de la OTAN subrayaron que cualquier intento de presión unilateral contradice los principios de cooperación entre aliados. Alemania, Francia y otros países europeos reiteraron su apoyo político a Copenhague y advirtieron que la estabilidad del Ártico depende del respeto al derecho internacional y a la soberanía de los Estados.

El gobierno danés, por su parte, respondió con cautela diplomática, reafirmando su compromiso con la OTAN y recordando que Groenlandia mantiene su propio gobierno y mecanismos de decisión interna. Autoridades groenlandesas también expresaron su rechazo a cualquier intento externo de influir sobre su futuro político sin el consentimiento de su población.

Relevancia para Ecuador:

El episodio pone en evidencia cómo las tensiones geopolíticas entre grandes potencias pueden reconfigurar regiones estratégicas del mundo. Para Ecuador, refuerza la importancia de defender el multilateralismo, el respeto a la soberanía y las reglas internacionales como pilares de la estabilidad global, principios que también protegen a los países medianos y pequeños frente a presiones externas.

Foto de portada: Mapa que muestra la ubicación estratégica de Groenlandia entre América del Norte y Europa.

Crédito: BBC