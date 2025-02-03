Singapur niega una supuesta compra ilegal de chips por DeepSeek a través de la isla

lunes, febrero 3, 2025

Tiempo de lectura: 3 minutos

Bangkok (EFE).- El terremoto causado por la aplicación china DeepSeek de inteligencia artificial (IA) se ha sentido también en Singapur, que niega las informaciones que indican que la empresa china pudo haber adquirido a través de la ciudad-Estado chips avanzados de Nvidia para evadir las restricciones estadounidenses a su venta al gigante asiático.

«No hay motivo para que creer que DeepSeek obtuvo productos de exportación controlada a través de Singapur», señaló este sábado el Ministerio de Comercio e Industria isleño en un comunicado enviado al diario oficial The Straits Times (ST).

«Esperamos que compañías de EE.UU. como Nvidia cumplan con los controles de exportación de EE.UU. y nuestra legislación doméstica. Nuestras agencias continuarán trabajando de cerca con sus pares de EE.UU.», añade.

El artículo del diario The Straits Times (ST)

Antes, este diario, controlado por las autoridades de la ciudad-Estado asiática, había publicado que las compañías tecnológicas chinas pudieron adquirir los chips «de varias maneras», incluyendo a través de un intermediario o entrenando sus modelos en centros de data alquilados en otros lugares al margen de Singapur.

El artículo respondía a publicaciones de Bloomberg y otros medios que indicaron esta semana que EE.UU. investiga si DeepSeek sorteó las restricciones de EE.UU. comprando chips de la estadounidense Nvidia a otros países, como Singapur.

The Straits Times sitúa estas publicaciones en un contexto de «intensificación de escrutinio» a medida que aumenta la carrera entre China y EE.UU. para dominar el sector de la inteligencia artificial (IA), y afirma que algunos analistas advierten sobre una ampliación de las restricciones a países al acceso a chips por la parte estadounidense.

El diario indica además que las sospechas se basan, en parte, en que la isla es el segundo mayor comprador de chips de Nvidia tras EE.UU., lo que «alimentó la especulación» de que algunos «hubieran acabado, de alguna manera, en compañías chinas».

El artículo cita a un portavoz de Nvidia

El artículo del ST cita a un portavoz de Nvidia, quien dijo que, aunque las transacciones se dirigen a clientes en Singapur, sede de multinacionales de todo el planeta, los chips son enviados principalmente a otros lugares, mientras los «envíos a Singapur son insignificantes».

DeepSeek ha provocado un importante revuelo en el sector mundial de la IA tras el lanzamiento de su modelo V3, de cuyo desarrollo se afirma que únicamente duró dos meses y costó menos de 6 millones de dólares.

El pasado 20 de enero publicó su última versión, R1, que ha superado a ChatGPT de la estadounidense OpenAI en descargas, llevando la competición entre las dos mayores economías mundiales en IA a un nuevo nivel.

Prohibición en el Congreso de Estados Unidos

El Congreso de Estados Unidos ha prohibido a sus empleados el uso de DeepSeek, informó este viernes Axios. Según el medio estadounidense, el Congreso ha tenido dificultades para sortear los desafíos administrativos y de seguridad que plantea el rápido avance de la tecnología de la IA.

La aplicación china está caracterizada por su código abierto y bajos costes de desarrollo, y su irrupción ha abierto las puertas a un posible cambio de las reglas del sector tecnológico, además de ser objeto de sospechas y críticas, sobre todo desde Estados Unidos.

Por su parte, el diario Financial Times publicó el miércoles pasado que fuentes de OpenAI afirmaron haber hallado pruebas de que DeepSeek utilizó los modelos patentados de la tecnológica estadounidense para entrenar a su propio competidor de código abierto.

El fundador de DeepSeek, recibido como un héroe en su ciudad natal

Por otro lado, el fundador de DeepSeek, Liang Wenfeng, fue recibido como un héroe en su ciudad natal de Mililing, en la provincia meridional china de Cantón, al visitar la localidad durante las vacaciones por el Año Nuevo lunar, recogen hoy medios locales y redes sociales del gigante asiático.

Liang, empresario de 40 años calificado como el «nuevo rostro» de la Inteligencia Artificial (IA) en China, regresó en los últimos días a Mililing, en la ciudad portuaria de Zhanjiang, donde se izó una pancarta roja en la que se asegura que el empresario es un «orgullo» para la región. EFE