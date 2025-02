Al que madruga Dios le ayuda

jueves, febrero 6, 2025

Tiempo de lectura: 3 minutos El dicho se relaciona con el accionar pronto o temprano, anticipándose a cualquier evento o problema que pueda presentarse. Si el voto de los ecuatorianos no es manipulado, sobre la base de la información hecha pública por las empresas encuestadoras serias, hay una nueva oportunidad para el país entero. Como que debemos tomar el tren del desarrollo que está llegando a nuestra estación. si no lo abordamos, no regresará en mucho tiempo, por ello es ahora o ahora. La CAF organizó un Foro Económico Internacional en Panamá el 29 y 39 de enero de 2025 para dialogar sobre el desarrollo. El Secretario general de la CEPAL expuso, según la visión institucional, que la región enfrenta un desafío muy grande para superar las “trampas del desarrollo” que impiden un crecimiento adecuado. Si bien el entorno obedece a problemas coyunturales, geopolíticos y estructurales, es cierto que los niveles de crecimiento no han servido para resolver los temas de desarrollo. Las trampas son: 1) Baja capacidad para crecer; 2) Alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social; y 3) Baja capacidad institucional y gobernanza poco efectiva. Por tanto, hay una imperiosa necesidad de: reformas estructurales profundas; fortalecer la integración regional; y, aperturar nuevas oportunidades. En nuestro caso, Ecuador, y ante la proximidad de una nueva administración de gobierno, es indispensable que el Plan de Gobierno contemple “esas reformas profundas” que son necesarias. Corea del Sur, Irlanda, China y Singapur implementaron reformas estructurales de política pública en tres áreas consideradas estratégicas: Inversión, educación y mercados. Promovieron políticas para liberalizar la inversión y los negocios y así atraer a empresas globales. Reformaron el sector educación sobre la base de una pirámide amplia con fomento a nuevos esquemas, privilegiando a los niveles más bajos. Su producción se orientó al mercado global y por ello la internacionalización de la economía fue su objetivo fundamental. No es una coincidencia, es lo que se debe hacer. Ecuador en este contexto debe elegir conscientemente el cambio y las reformas de política pública que se puedan implementar desde los primeros días de la administración. Iniciando con la reforma de la Constitución que favorezca el desarrollo económico sustentable, con un modelo de gestión que sea atractivo para la inversión nacional e internacional, limitando el accionar del estado y facilitando la participación privada en la consolidación de los nuevos factores del desarrollo productivo (recursos humanos, innovación, tecnología, inversión extranjera y exportaciones). Luego, el fortalecimiento institucional público en especial del Sistema Judicial para desterrar la corrupción de la gestión pública y hacer que los recursos alcancen para una política social efectiva que reduzca la desigualdad y promueva la inclusión social. A la par se deben endurecer las penas por corrupción y homicidios, incluyendo cadena perpetua para los casos que lo ameriten. La impunidad no puede seguir campeando en nuestra sociedad. Tercero, fortalecimiento de la dolarización para evitar tentaciones de los politiqueros de la economía, controlar el endeudamiento público externo, la gestión efectiva de los recursos públicos, y ahorrar recursos para un fondo de desarrollo sustentable alimentado por parte de las regalías de la producción petrolera y minera. Cuarto, implementar un sistema individualizado de asistencia a vulnerables mediante la implementación de la tarjeta de crédito social para adquirir alimentos, medicinas, servicios médicos y vestimenta. Es una estrategia productiva y social al mismo tiempo, sobre la base de un acuerdo productivo, a costo de producción, con las empresas privadas para recibir el pago con la tarjeta social y evitar las fuentes de corrupción: almacenamiento, compras públicas y medicina social. Quinto, reformar la ley de elecciones para introducir exigencias y requisitos para calificar como candidatos de elección popular y con eso lograr políticos preparados y procesos electorales democráticos y no el circo que tenemos hoy. Sexto, reformar la educación primaria y secundaria con mayor uso de tecnologías y fortalecimiento e implementación en el sector público del esquema CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), con el propósito de fomentar la investigación y desarrollo (I+D+i), en todo el sistema educativo con énfasis en tercero y cuarto nivel superior, y a futuro tener recursos humanos altamente calificados. Séptimo, promover la internalización de las empresas, aperturando la economía al comercio internacional, innovando los sistemas productivos y la cadena de valor, suscribiendo acuerdos de comercio e inversiones, fomentando la calidad global, implementando sistemas de seguridad en el comercio exterior e integrando a las empresas a las cadenas regionales de valor. Octavo, la conservación como política de estado incidirá positivamente en el uso de los recursos no renovables, de energías alternativas, eliminación de subsidios generalizados y políticas para la preservación de la mega diversidad de nuestro territorio. Los resultados no se verán en los próximos dos o tres gobiernos pero, dejar consolidados los cambios, es un deber del próximo gobierno. El país sabrá reconocer el esfuerzo en este objetivo en pro de un desarrollo sustentable para todos.

