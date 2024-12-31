LOADING

El CNE no se pronunciará sobre obligatoriedad de pedir licencia para la campaña

Redacción
martes, diciembre 31, 2024
La obligatoriedad de pedir licencia para hacer campaña está en discusión. El CNE no zanjará el debate.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) no hará un pronunciamiento oficial sobre la obligatoriedad que tienen los candidatos que buscan la reelección de pedir licencia para hacer campaña en las elecciones 2025.

La consejera Elena Nájera planteó una moción durante una sesión del lunes 30 de diciembre para que la entidad haga un pronunciamiento sobre el artículo 93 del Código de la Democracia, el cual recoge: “Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral”.

La moción necesitaba del respaldo de alguno de los consejeros. Lo que no ocurrió. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, dijo que el artículo 93 del Código de la Democracia “es lo suficientemente claro como para hacer un pronunciamiento”.

“El hecho de que nosotros como Consejo Nacional Electoral intentemos interpretar, advertir, alertar o pronunciarnos respecto a algo que posteriormente podría tocar pronunciarnos, creo que es improcedente. Por lo tanto, no respaldo la posición de la consejera Nájera”, sentenció.

La situación produjo un pequeño encontrón entre Nájera y Pita.

El consejero José Cabrera también intervino y dijo que si hay una infracción electoral, el CNE está obligado a presentar una denuncia en el TCE. “Y sea quien sea, o sea la infracción que sea, contarán con mi voto porque tenemos que denunciar”, manifestó.

Toda esta situación ha surgido después de que el ministro de Gobierno, José De La Gasca, expresara que Daniel Noboa no necesita de licencia para hacer campaña, que empieza el 5 de enero, y por ende encargar la presidencia a Verónica Abad.

 

 

