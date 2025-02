Elecciones 2025: Las perlas de los candidatos durante la campaña

jueves, febrero 6, 2025

En redes sociales, durante entrevistas o en el debate, los postulantes dejaron mensajes que dieron de qué hablar.

La campaña para las elecciones generales del 9 de febrero de 2025 deja algunas ‘perlas’ de los candidatos a la Presidencia. En redes sociales, durante entrevistas o en el debate, los postulantes dieron mensajes que llamaron la atención de la audiencia, generaron polémica y dieron de qué hablar.

Algunos de los principales momentos se generaron durante el debate presidencial.

En el caso de Víctor Arauz, más que lo que dijo fue lo que utilizó para el debate: un traje de prócer, que recordó el estilo de Nayib Bukele.

Luis Felipe Tillería, de Avanza, se refirió en dos ocasiones al candidato Daniel Noboa como “Rafael Noboa” y pidió ayuda para “reemplazar las manzanas y las bananas podridas“. También realizó comentarios más polémicos al anunciar que en su gobierno “los presos van a trabajar como chinos en nuestro plan Chino (Centro Humanitario de inclusión y nuevas oportunidades)”.

Noboa no se quedó atrás y en su momento de interpelar al candidato de Avanza, empezó diciendo “candidato Pillería”.

Otras frases que llamaron la atención fueron: “Yo no miento por cada diente, como otros candidatos que ofrecieron en el debate anterior hacer cárceles con barcazas” y “¿(Daniel Noboa) eres o te haces?”, dichas por Henry Cucalón.

La perla de Leonidas Iza llegó durante su mensaje final: “para Noboa thank you. Bye, bye“, dijo.

La polémica entre Kronfle y Granja

Un momento que generó polémica fue el cruce de palabras en Políticamente correcto, del pasado 26 de enero. Henry Kronfle y Pedro Granja tuvieron un tenso momento que terminó con el candidato del Partido Socialista Ecuatoriano retando al expresidente de la Asamblea a escupirle en la cara.

Todo comenzó con Granja señalando que la Asamblea, y en específico el Partido Social Cristiano al que en estos comicios representa Kronfle, aprobaron la propuesta presidencial para elevar al IVA al 15 %. Añadió que “los señores no pagan impuestos”, lo que generó una reacción de Kronfle, quien aseguró que, a título personal, ha pagado cerca de USD 50 000. Y añadió:

“El único que viola su palabra eres tú (Pedro Granja), que dices que no vas a ser candidato a ningún puesto de Gobierno y que te escupan en la calle si lo ibas a hacer. ¿Sabes por qué no me he formado? Porque la fila tiene 10 kilómetros”.

“Pero lo puedes intentar ahora”, le retó Granja.

Figuras de cartón que causan furor

No solamente en esta campaña, pero las figuras de cartón del candidato presidente, Daniel Noboa, han causado furor. Los seguidores hacen fila para obtener alguna de las nuevas versiones y otros aseguran que las coleccionan desde la campaña para las elecciones anticipadas, en 2023.

Los candidatos aprovechan las redes sociales

A pocas horas de que se termine la campaña, los candidatos hacen uso de las redes sociales para compartir sus propuestas, en algunos casos, y para darse a conocer, en otros.

Andrea González utiliza la inteligencia artificial para convertirse en una superheroína; Luisa González, mientras tanto, usa sus redes sociales hasta para contar chistes.

