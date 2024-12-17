Centros de recuerdo del Holocausto abandonan la plataforma X

martes, diciembre 17, 2024

Varias organizaciones dedicadas a la educación, el recuerdo y la investigación del Holocausto abandonan X, la plataforma de redes sociales antes conocida como Twitter

Varias instituciones y personas dedicadas a la educación, el recuerdo y la investigación del Holocausto silenciaron sus cuentas en X el viernes, sumándose así a un éxodo continuo de la plataforma de redes sociales propiedad de Elon Musk, el multimillonario convertido en asesor político de Donald Trump.

Las salidas coordinadas forman parte de una iniciativa llamada “Ni una palabra más”, lanzada por la Asociación de Refugiados Judíos (AJR), una organización sin ánimo de lucro con sede en el Reino Unido que proporciona servicios sociales y ayuda a los refugiados y supervivientes del Holocausto, así como educación sobre el Holocausto.

En un comunicado de la iniciativa, la AJR lamentó los cambios que se han producido desde que Musk adquiriera la plataforma antes conocida como Twitter, en octubre de 2022.

“La desinformación, la falsedad y el abuso han florecido mientras que las medidas de seguridad y moderación de contenidos prácticamente han desaparecido”, reza el comunicado. “Mientras tanto, como negocio, X depende de nuestro contenido para mantener a sus usuarios. Más participación significa más ingresos por publicidad. En pocas palabras, X se beneficia de nuestra presencia, de cada palabra que publicamos. Nosotros decimos ‘Ni una palabra más’”.

Hasta el 12 de diciembre, 17 organizaciones relacionadas con la conmemoración del Holocausto y 22 personas dedicadas a la investigación del mismo, principalmente en el Reino Unido y Alemania, se habían sumado a la iniciativa. Los participantes también se comprometieron a apoyar mutuamente sus contenidos en otras plataformas de redes sociales.

Los participantes en la iniciativa se suman a periódicos, clubes de fútbol, importantes organizaciones sin ánimo de lucro y particulares que abandonaron X en busca de alternativas. Un número significativo de personas desactivaron sus cuentas tras la elección de Donald Trump el 6 de noviembre.

Una decisión largamente meditada

La decisión de la AJR de abandonar X fue producto de una evolución de un año y no el resultado de un punto de inflexión determinado, explicó Alex Maws, responsable de educación y patrimonio de la organización. Sin embargo, un momento crucial fue cuando Musk compartió un apoyo a la teoría del “gran reemplazo”, una teoría racista y antisemitacomún entre los extremistas de derecha y los supremacistas blancos.

“Eso fue lo que llamó la atención de mucha gente… ver que eso era en realidad sólo un ejemplo de [cómo] el sitio era una plataforma que no sólo toleraba el abuso y la desinformación, sino que… parece estar promoviéndolo, empujándolo a personas que no estaban buscando nada”, dijo Maws a DW, señalando que nadie sabe cómo funciona el algoritmo de X.

Maws y la AJR consideran que la desinformación y el abuso que abundan en X superan ahora el beneficio de intentar llegar y educar al público en la plataforma. Decidió compartir la decisión de abandonar X y se dirigió a la red profesional del sector para “animar a otros a hacer algo que puede parecer un poco arriesgado en el entorno de comunicación actual”.

Como reacción a la decisión colectiva de dejar X, varias personas han acusado a Maws y a su asociación de organizar una “campaña política” y un “complot de izquierdas”, pero la campaña no tiene nada que ver con la política de Musk, subrayó Maws.

“Es muy importante subrayar que el antisemitismo no conoce un hogar político fijo”, dijo. “Esto realmente no tiene nada que ver con la alineación de Musk con el presidente electo Trump. Probablemente hay ejecutivos con los que muchos de nosotros no estamos de acuerdo en todo el sector corporativo, pero no necesariamente nos desvinculamos de sus productos o sus plataformas, porque esas opiniones no necesariamente tienen un impacto sobre ellas.”

Sumándose al llamamiento desde Alemania

La iniciativa de la AJR tuvo eco en la Casa de la Conferencia de Wannsee (GHWK), en los suburbios del suroeste de Berlín, que también se sumó a la iniciativa. Esta casa, que hoy es un centro educativo y conmemorativo del Holocausto, fue el lugar donde en enero de 1942 se celebró una conferencia en la que funcionarios políticos y militares nazis debatieron la puesta en práctica de la “solución final”: la deportación y asesinato de judíos en toda Europa.

Los empleados también llevaban un año hablando de abandonar X. “En realidad, no habríamos necesitado una campaña o una llamada”, afirma Eike Stegen, responsable de prensa de GHWK. “Habíamos llegado a un punto en nuestras discusiones internas en el que dijimos que queríamos dejar la plataforma. Pero queríamos unirnos a una campaña o una convocatoria porque queríamos motivar al mayor número posible de cuentas de nuestro ámbito para que abandonaran la plataforma con nosotros.”

Maws deja claro que no juzga a nadie por permanecer en X. “Las personas y las organizaciones deben tomar estas decisiones en función de sus propios objetivos estratégicos y si estar en X sigue sirviendo a esos objetivos, estupendo”, afirma.

Sin embargo, para la AJR, fundada por refugiados y supervivientes del Holocausto, la cuestión es de responsabilidad: ¿Querrían esos fundadores y sus descendientes que compartiéramos su historia, su legado y sus relatos “en un sitio web que aparentemente, como parte de su modelo de negocio -como una característica, no como un defecto- promueve el antisemitismo, la desinformación, la distorsión del Holocausto y el odio en general? No me parece apropiado que una organización benéfica como la nuestra contribuya a ese entorno”.

