Organizadores de eventos deportivos masivos podrán registrar actividades para 2025

jueves, noviembre 28, 2024

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Secretaría de Educación, a través de la Dirección Metropolitana de Deporte y Recreación, invita a los organizadores de eventos deportivos masivos interesados en utilizar el espacio público a participar en el proceso de calendarización 2025, que se llevará a cabo de forma virtual este viernes, de 08h00 a 16h00, a través del portal educacion.quito.gob.ec.

La iniciativa busca consolidar una Agenda Deportiva 2025, promoviendo la participación ciudadana y garantizando un uso equitativo y organizado del espacio público. Para ello, se trabaja en conjunto con la Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación en el desarrollo de una herramienta digital para el registro de eventos deportivos en el Distrito Metropolitano de Quito.

Proceso de registro

Los organizadores deberán ingresar la siguiente información en la plataforma:

Número de RUC.

Cédula de identidad del representante legal.

Datos generales del evento propuesto.

Correo electrónico verificado, al que se enviará un PDF con la notificación de registro.

Es importante recordar que el registro no constituye una autorización para la ejecución del evento. Para obtener el aval, los organizadores deben presentar su propuesta por escrito en la ventanilla de atención ciudadana de la Secretaría (calle Mejía OE2-66 y Guayaquil, Centro Histórico), con suficiente anticipación, para su análisis técnico y la emisión de los permisos correspondientes, conforme a las normativas legales vigentes.

Cada propuesta será revisada técnicamente, y en caso de ser aprobada, se convocará a mesas de trabajo interinstitucionales para coordinar aspectos operativos. Estas acciones buscan garantizar el éxito de los eventos, en beneficio de los deportistas, espectadores, acompañantes y la comunidad en general.

Se espera el registro de eventos emblemáticos como:

La Quito 15K .

. Ruta de las Iglesias .

. Policía Héroes de Paz .

. Nuestros Héroes 10K .

. Warmi Runner, entre otros.

Además, se alienta a los organizadores a aprovechar la red de 15 parques metropolitanos, así como las calles y avenidas de las 33 parroquias rurales y 32 urbanas como escenarios de sus competencias.

Resultados en 2024

Durante este año, bajo las resoluciones C-149 y A022, se autorizaron 73 eventos deportivos en el espacio público, con una participación aproximada de 160.000 deportistas en disciplinas como atletismo, ciclismo, caminatas y caminatas con animales de compañía. De estos, 41 eventos se realizaron en la Red de Parques Metropolitanos, alineándose con la declaratoria del Año de los Parques.