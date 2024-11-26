Netanyahu exige que EEUU incluya una condición clave sobre Hezbollah para acordar un cese del fuego

martes, noviembre 26, 2024

La Casa Blanca prepara un documento anexo para satisfacer la demanda del premier, que reclama la posibilidad de actuar contra la organización terrorista si considera que se prepara para atacar en medio de la tregua. El Gabinete de Seguridad israelí tomará hoy la decisión final

Tiempo de lectura: 3 minutos

Si la Casa Blanca satisface la última demanda de Benjamín Netanyahu, Israel y El Líbano podrían anunciar hoy que llegaron a un cese del fuego por 60 días. Netanyahu pretende que Estados Unidos incluya en el texto del acuerdo bilateral una side letter que establezca que Israel puede atacar a El Líbano, si considera que Hezbollah está preparando un ataque terrorista contra territorio israelí, pese a la vigencia formal de la tregua.

Joe Biden y su sucesor Donald Trump respaldan la exigencia del primer ministro israelí, que hoy tratará este asunto de estado en una cónclave extraordinario del Gabinete de Seguridad Nacional. El gabinete fue citado a las 9.00 (hora del este), y hay mucha expectativa en el Salón Oval y en Mar -a- Lago, el condominio familiar que utiliza Trump para monitorear los asuntos domésticos y la agenda internacional.

El 13 de noviembre, Joe Biden recibió a Donald Trump en la Casa Blanca para iniciar la transición presidencial. Biden y Trump dialogaron a solas durante casi dos horas, y un asunto de Estado fue clave en esa reunión que duró más allá de lo pensado: la crisis de Medio Oriente con las guerras en Gaza y Líbano, además de los 101 rehenes que aún continuan secuestrado por Hamas.

Biden y Trump acordaron que la situación en Medio Oriente era prioridad para los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

El cese del fuego entre Israel y El Líbano consistiría en lo siguiente:

En un plazo de 60 días, Israel retira las tropas del sur del Líbano, Hezbollah abandona esa zona de conflicto y el ejército libanés ocupa ese territorio para evitar posibles ataques del grupo terrorista apoyado por Irán Estados Unidos garantiza al gobierno israelí que podrá avanzar -de nuevo- sobre el territorio de El Líbano, si Hezbollah rompe la tregua y ataca -otra vez- a Israel 3. Se crea un Comité de Seguimiento de la tregua con Estados Unidos y Francia, entre otros países con influencia en Medio Oriente

Anoche en una cena cerca de la Casa Blanca, un influyente miembro de la administración demócrata explicó a Infobae en qué consiste la side letter que exige Netanyahu para cerrar la tregua con El Líbano.

Paso a paso, el proceso bélico diseñado por el Pentágono y la Secretaria de Estado funcionaria de esta manera:

-Si Israel considera que Hezbollah prepara una ataque terrorista a su propio territorio o asume que ha reanudado los contrabandos de armamento a través de terceros países, debe comunicar al Comité de Seguimiento que integrarán -entre otros países- Estados Unidos y Francia.

-A continuación, si el Comité de Seguimiento determina que la amenaza es clara e inminente, se debe compartir la información con las fuerzas militares de El Líbano, que tienen la misión de evitar que Hezbollah ataque -de nuevo- a Israel.

-Si el Gobierno de El Líbano se resiste a desmantelar la ofensiva Hezbollah, o no tiene suficiente capacidad de fuego, Israel con el apoyo de Estados Unidos avanzaría contra la organización terrorista apoyada por Irán.

En este contexto, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, general Michael E. Kurilla, se reunió con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Herzi Halevi, para coordinar los esfuerzos militares y de inteligencia que permitan activar el procedimiento que fija la carta de garantía -side letter- que exigió Netanyahu para aprobar hoy la tregua con El Líbano.

“El Presidente (Biden) ha estado monitoreando esto muy de cerca. No puedo entrar en detalles, pero puedo decir que las discusiones fueron constructivas. Y creemos que la trayectoria de esto va en una dirección muy positiva”, afirmó John Kirby, asesor de comunicaciones de Seguridad Nacional, durante una conversación con Infobae y otros medios internacionales.

Asimismo, el respaldo de Trump es clave para la tregua que se anunciaría en las próximas horas. Si el plazo del cese del fuego es de 60 días, Trump ya estará en el Salón Oval, y es obvio que no aceptaría un acuerdo en Medio Oriente que pueda complicar sus primeras semanas en la Casa Blanca.

Cuando sea noche cerrada en Tel Aviv, se sabrá si el texto de la side letter avalada por los equipos de Biden y Trump satisfizo a Netanyahu, que intenta cerrar el conflicto contra Hezbollah para concentrar todo el esfuerzo bélico en Gaza, adonde Hamas todavía tiene cautivos a 101 civiles que secuestró durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/estados-unidos/2024/11/26/netanyahu-exige-que-estados-unidos-incluya-una-condicion-clave-sobre-hezbollah-para-acordar-un-cese-del-fuego-en-libano/