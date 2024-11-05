Los centros de votación abrieron desde las 05:00 para elegir entre Kamala Harris o Donald Trump

martes, noviembre 5, 2024

Unos 244 millones de estadounidenses están llamados a las urnas en estas elecciones, sin embargo, unos 80 millones ya ejercieron su derecho al voto por adelantado.

Los primeros centros de votación en Estados Unidos abrieron este martes 5 de noviembre a las 05:00 (hora de Ecuador continental) para dar comienzo a una jornada histórica en la que el país elegirá entre la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, y el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021).

Los primeros en poder acudir a las urnas fueron los residentes de Vermont (noreste), donde los centros de votación abren entre las 05:00 y las 10:00.

A las 06:00 abrieron sus puertas los colegios electorales de otros seis estados (Connecticut, Kentucky, Maine, Nueva Jersey, Nueva York y Virginia), seguidos media hora después por Ohio, Virginia Occidental y Carolina del Norte, considerado este último un estado “bisagra” clave para determinar quién ocupará la Casa Blanca.

Los horarios de apertura de los centros de votación varían considerablemente, ya que los 50 estados de EE. UU. y el Distrito de Columbia abarcan seis husos horarios diferentes, y cada estado tiene su propia ley electoral con horarios de apertura y cierre específicos.

A medida que avance la mañana, a las 12:00, comenzará la votación en la mayoría de los centros del Distrito de Columbia y en 17 estados con diferentes husos horarios: Alabama, Delaware, Florida, Nuevo Hampshire, Illinois, Indiana, Kansas, Luisiana, Maryland, Massachusetts, Misuri, Rhode Island, Carolina del Sur, Wyoming, Georgia, Pensilvania y Míchigan, estos tres últimos, estados “bisagra”.

Una hora después, a las 13:00, abrirán los centros en otros diez estados con distintos husos horarios: Arizona, Iowa, Minnesota, Misisipí, Oklahoma, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wisconsin.

Media hora más tarde abrirán los centros en Arkansas, y a las 14:00 lo harán en otros seis estados (Colorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México y Utah).

Los últimos en abrir serán California e Idaho, a las 15:00, seguidos de Washington y Alaska a las 16:00 y finalmente Hawái a las 17:00.

Una contienda muy reñida

Las encuestas muestran una contienda especialmente ajustada entre Harris y Trump. A nivel nacional, Harris mantiene una ligera ventaja de poco más de un punto porcentual con el 48 % de apoyo frente al 46,8 % de Trump, según el promedio de encuestas del sitio web FiveThirtyEight.

Sin embargo, los estadounidenses no deciden por voto popular quién será su próximo presidente, sino que designan a un número de electores en cada estado que conforman el Colegio Electoral y que se encargan de elegir al próximo inquilino de la Casa Blanca.

El Colegio Electoral tiene 538 compromisarios y, para ganar, Trump o Harris necesitan al menos una mayoría de 270.

La mayoría de los estados ya se sabe si se decantarán por Harris o Trump, por lo que las elecciones se decidirán en solo siete estados clave, donde las encuestas también reflejan una carrera muy ajustada: Georgia, Carolina del Norte, Míchigan, Wisconsin, Pensilvania, Arizona y Nevada.

244 millones llamados a las urnas

Unos 244 millones de estadounidenses están llamados a las urnas en estas elecciones. De ellos, 80 millones ya ejercieron su derecho al voto por adelantado, tanto en las urnas como por correo, según el recuento de la Universidad de Florida, referencia en este aspecto.

Además del presidente, los estadounidenses elegirán hoy a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado.

También votarán por varios gobernadores y numerosos alcaldes, además de legislativos estatales, y decidirán sobre iniciativas ciudadanas, incluidas propuestas para proteger el aborto o endurecer las restricciones sobre ese derecho en diez estados. (EFE)