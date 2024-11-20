La NASA calcula que la capa de ozono podría recuperarse por completo en el 2066

miércoles, noviembre 20, 2024

Ese año entró en vigor el Protocolo de Montreal, un histórico acuerdo internacional para eliminar gradualmente los productos químicos que agotan el ozono de la atmósfera

La NASA señaló, el martes 19 de noviembre del 2024, que el agujero que se abre anualmente en la capa de ozono por encima del Polo Sur de la Tierra fue relativamente pequeño en 2024, en comparación con años anteriores. Además, apuntó que dicha capa podría recuperarse por completo en el año 2066.

Ese año comenzó a entrar en vigor el Protocolo de Montreal, un histórico acuerdo internacional para eliminar gradualmente los productos químicos que agotan el ozono de la atmósfera.

Los científicos describen el ‘agujero’ del ozono como la zona en la que las concentraciones de ozono caen por debajo del umbral histórico de 220 unidades Dobson.

Según la NASA, la mejoría experimentada se debe a una combinación de disminuciones continuas en los productos químicos nocivos llamados clorofluorocarbonos (CFC), junto con una infusión «inesperada» de ozono que fue transportado por las corrientes de aire desde el norte de la Antártida.

El líder del equipo de investigación de la capa de ozono de la NASA, Paul Newman, consideró que la mejoría gradual registrada «muestra que los esfuerzos internacionales para frenar los productos químicos que destruyen la capa de ozono están funcionando«.