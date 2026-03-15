Astronauta de la NASA afirma que los humanos “viven en una mentira”

domingo, marzo 15, 2026

Un astronauta de la NASA afirmó que muchos seres humanos viven atrapados en una “ilusión” sobre su lugar en el universo. Según explicó, la experiencia de observar la Tierra desde el espacio cambia profundamente la forma en que se percibe la vida, la humanidad y el planeta.

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La experiencia de viajar al espacio ha transformado la forma en que muchos astronautas entienden el mundo. Para algunos de ellos, contemplar la Tierra desde la órbita provoca una profunda reflexión sobre la vida humana y sobre la forma en que las personas perciben su realidad.

Uno de estos astronautas aseguró recientemente que, desde su perspectiva, muchos seres humanos viven “en una mentira”. Con esta frase no se refería a una conspiración, sino a la forma limitada en que solemos comprender nuestro lugar en el universo.

Desde el espacio, explicó, la Tierra aparece como un pequeño planeta azul suspendido en la inmensidad del cosmos. Las fronteras desaparecen, los conflictos políticos pierden sentido y se hace evidente la fragilidad del planeta que compartimos. Esta experiencia, conocida entre astronautas como el “overview effect”, produce una transformación profunda en la manera de pensar y sentir.

Quienes han vivido esta experiencia describen una sensación de conexión global con la humanidad y una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger el planeta. Desde esa perspectiva, muchas de las divisiones que dominan la vida cotidiana en la Tierra parecen insignificantes.

La reflexión del astronauta ha reavivado el interés por este fenómeno psicológico que experimentan muchos viajeros espaciales. Sus testimonios suelen coincidir en un mismo mensaje: ver la Tierra desde el espacio permite comprender que toda la humanidad comparte un destino común.

En tiempos marcados por tensiones políticas, conflictos internacionales y desafíos ambientales, estas reflexiones invitan a reconsiderar la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí y con el planeta que habitan.

Relevancia para Ecuador

Las reflexiones surgidas de la exploración espacial recuerdan la importancia de cuidar el planeta y promover una visión global de la humanidad. Para países como Ecuador, que poseen una extraordinaria biodiversidad y ecosistemas únicos, esta conciencia sobre la protección de la Tierra resulta especialmente relevante.

Foto de portada: Un astronauta observa la Tierra desde el espacio, una perspectiva que muchos exploradores espaciales describen como transformadora para comprender la fragilidad del planeta y la unidad de la humanidad.

Crédito: NASA