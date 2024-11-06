El único logro de los demócratas: siete estados de Estados Unidos protegieron el derecho al aborto

miércoles, noviembre 6, 2024

Los votantes de Nueva York, Arizona, Colorado, Maryland, Montana, Misuri y Nevada han aprobado medidas para protegerlo o ampliarlo en una serie de plebiscitos que se han celebrado de forma paralela a las elecciones

Los votantes de los estados de Nueva York, Arizona, Colorado, Maryland, Montana, Misuri y Nevada han aprobado este martes medidas para proteger o ampliar el derecho al aborto en una serie de plebiscitos que se han celebrado de forma paralela a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, según los resultados preliminares.

Esta aparente victoria cosechada por los demócratas en los siete estados mencionados anteriormente choca sin embargo con los resultados obtenidos en Florida, donde la propuesta para ampliar el derecho a someterse a una interrupción voluntaria del embarazo ha sido rechazada dado que la votación se ha quedado lejos del 60% de los votos necesarios para su aprobación.

Así, Florida mantendrá la prohibición del aborto a partir de la sexta semana a pesar de que la votación se ha saldado con más votos a favor de que sean las mujeres las que decidan -57,1 por ciento a favor del ‘sí’ y 42,9 por ciento a favor del ‘no’-, tal y como señalan los datos obtenidos por la CNN.

Esto supone un nuevo batacazo para el Partido Demócrata, que había abanderado la lucha a favor de la protección del aborto durante la campaña electoral en el 50 aniversario del conocido caso de Roe contra Wade.

En total, eran una decena los estados que sometían estas medidas a votación durante una jornada electoral que se ha saldado con la victoria del candidato republicano y ex presidente del país, Donald Trump, que volverá a la Casa Blanca para un segundo y último mandato.

A pesar del fracaso de la propuesta presentada en Florida para garantizar el acceso al aborto hasta las 24 semanas -cuando se establece el límite de viabilidad del feto, según la legislación estadounidense-, la enmienda destinada a revocar una prohibición casi total en Misuri ha salido adelante, si bien fue este el primer estado del país en prohibir el aborto -salvo en caso de emergencia para la madre- después de que el Supremo revocara de facto en 2022 este derecho al echar por tierra la jurisdicción existente.

Con una votación que se ha resuelto de forma muy ajustada, la medida permite a las mujeres tomar decisiones sobre su salud reproductiva sin interferencia alguna del Gobierno y prevé protecciones tanto para quienes se sometan a estos procedimientos como para quienes brinden asistencia.

Esto se traducirá en una ampliación significativa del acceso al aborto en el citado estado, donde el procedimiento está actualmente prohibido incluso en caso de violación o incesto.

En Arizona, por su parte, más del 60% de los electores han apoyado la enmienda para proteger el derecho al aborto y ampliar su acceso más allá de las quince semanas, por lo que la práctica quedará protegida en el seno de la Constitución estatal tras hacerse con el visto bueno de un 61,7% de los electores frente al 38,3% de votos en contra.

Nueva York, por su parte, ha aprobado la enmienda a la cláusula de protección igualitaria, lo que implica la imposibilidad de negar los derechos de una persona debido a un embarazo. Para ello, defiende la necesidad de proteger la autonomía y la salud reproductiva.

Dicha medida ha sobrevivido a varios desafíos a nivel legal antes de ser introducida en las papeletas de este martes. Su objetivo es lograr la protección total frente a discriminaciones de diferente índole.

Por otra parte, en estados como Colorado, Montana y Maryland también ha ganado el ‘sí’ a las medidas para consagrar el derecho al aborto, si bien en el caso de Colorado ya es legal, pero implica que a partir de ahora se destinarán recursos públicos para ello.

Esto despeja el camino para que el estado cubra los abortos en el marco de Medicaid y algunos seguros médicos para funcionarios, lo que podría contribuir a una mejora del acceso sanitario para las personas de bajos recursos.

En Montana, donde actualmente es posible abortar antes del “límite de viabilidad” (fecha a partir de la cual se considera que el feto podría sobrevivir fuera del útero materno), la medida incluye una reforma de la Constitución estatal para proteger el derecho al aborto, especialmente cuando sea necesario para proteger la vida o la salud de la paciente.

Los votantes del estado de Maryland -donde ya era posible someterse a esta práctica sin límite gestacional- también han abogado por expandir la protección y blindarla en su Carta Magna.

No obstante, Nebraska y Dakota del Sur se han decantado por mantener las restricciones vigentes -si bien en Nebraska es legal la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12° semana, medida que se mantiene-.

En Dakota del Sur la votación se ha resuelto con el 59,7% de los votos en contra y 40,3% de los votos a favor. Así, los electores han rechazado las enmiendas que garantizaban un derecho constitucional al aborto durante el primer y segundo trimestre de embarazo, una medida que habría contribuido a facilitar estas prácticas en caso de violación o incesto dado que actualmente no existe este derecho en estos casos.

Por último, está previsto que Nevada incluya el derecho al aborto en la Constitución estatal, si bien la medida tiene que ser refrendada nuevamente en el marco de las elecciones generales de 2026, tal y como establecen sus leyes.

Estas votaciones, consideradas por muchos como la única verdadera victoria de la noche para los demócratas, responden a un intento por consagrar el derecho al aborto en las constituciones estatales y anular las prohibiciones o restricciones a la interrupción voluntaria del embarazo. (EFE)