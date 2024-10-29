The Washington Post no respalda a Kamala Harris y pierde más de 200 mil suscriptores

martes, octubre 29, 2024

El medio resolvió no apoyar a ningún candidato durante las elecciones presidenciales.

El Washington Post atraviesa un periodo de notable inestabilidad, marcado por la pérdida de más de 200,000 suscriptores y la renuncia de varios periodistas. Este cambio se produce tras la decisión de su propietario, Jeff Bezos, de no respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris en la próxima contienda presidencial.

Bezos, conocido por ser el fundador de Amazon, abordó esta situación en una reciente columna de opinión, donde enfatizó la creciente desconfianza del público hacia los medios de comunicación. Citando un estudio de Gallup, señaló que la credibilidad del periodismo ha alcanzado niveles históricamente bajos, incluso menores que la confianza en instituciones como el Congreso de EE.UU.

El empresario reflexionó sobre la necesidad de que los medios recuperen la confianza del público, sugiriendo que “algo estamos haciendo mal”. Bezos hizo hincapié en la importancia de la precisión informativa y de que los ciudadanos perciban esa precisión como un valor fundamental. Reconoció que muchos consideran a los medios como sesgados y subrayó que ignorar esta percepción sería un error.

Esta decisión de no apoyar a un candidato específico no solo se enmarca en una estrategia comercial, sino también en un intento por fortalecer la imparcialidad del medio. Sin embargo, Bezos también admitió que tanto The Washington Post como otros medios de renombre, como el New York Times, tienen un largo camino por recorrer para recuperar la confianza del público. En su opinión, estos periódicos a menudo parecen representar solo a una élite, desconectándose de las preocupaciones de la ciudadanía.

El cambio de postura de Bezos ha suscitado reacciones diversas en redes sociales, donde muchos han elogiado su valentía al reconocer los desafíos del periodismo actual. Entre los apoyos destaca el de Elon Musk, quien aplaudió públicamente la honestidad y el valor de Bezos en un momento tan crítico para la industria.

Con estas decisiones, el Washington Post busca replantear su enfoque y restaurar su reputación en un entorno mediático cada vez más complicado. (EFE)