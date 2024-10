Beyoncé da el último impulso a la candidatura de Kamala Harris en un mitin centrado en el aborto

sábado, octubre 26, 2024

Houston (EE.UU.) (EFE).- La cantante Beyoncé dio este viernes su apoyo a la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris y pidió a los estadounidenses votar por la demócrata para cambiar el destino del país.

Durante un discurso en Houston – la ciudad natal de la artista- y a menos de dos semanas de las elecciones, Beyoncé dibujó a Harris como una figura que cimentará la promesa de “libertad” inscrita en la idea de nación estadounidense.

“Las generaciones de nuestros antepasados están susurrando una profecía (…) es hora de que EE.UU. cante una nueva canción, una canción de unidad, dignidad y oportunidad”, dijo en una poética intervención.

Homenaje a la cultura afroamericana

Antes de darle un abrazo a la vicepresidenta, Beyoncé conectó la candidatura de Harris con la lucha por los derechos de las mujeres en EE.UU.: “imaginen todos los sacrificios que se han tenido que hacer para que podamos presenciar la fuerza de una mujer”.

El estadio, con capacidad de más de 20.000 personas, estuvo repleto. A los asistentes se les entregó una pulsera electrónica que se iluminaba con los colores de la bandera de EE.UU. y que salpicaron de luces las gradas y el césped.

Entre la multitud había gente de todas las edades: familias con niños pequeños, jóvenes universitarias, jubiladas. La noche transcurrió entre bailes y risas, honrando especialmente la cultura afroamericana, fuertemente enraizada en Houston donde más de un 20 % de la población es negra.

Harris ya hizo historia al convertirse en la primera mujer afrodescendiente en ser elegida como candidata presidencial de uno de los dos principales partidos del país y, de ser elegida, su Gobierno marcaría un hito.

Harris critica la “hipocresía” ante el aborto

El mitin estuvo centrado en las consecuencias que ha tenido la decisión del Supremo de revocar la protección al aborto a nivel nacional.

Harris insistió en su promesa de restaurar el acceso a este procedimiento a nivel nacional si llega a la presidencia y criticó la “hipocresía” de los políticos conservadores que celebraron la decisión del Supremo que revocó la protección al aborto en 2021.

En el escenario tomaron la palabra mujeres y familias afectadas directamente por las restricciones al aborto en distintos lugares del país, incluyendo Ondrea , una mujer que tuvo que casi pierde la vida después de dar a luz prematuramente a un bebé que murió a los “5 minutos” de haber nacido.

“Por cada historia que escuchamos, hay miles de historias que no han sido oídas (…) de mujeres que están sufriendo en silencio y a las que han dejado solas y han hecho sentir como criminales”, dijo la vicepresidenta.

El apoyo de Beyoncé al partido demócrata

La relación entre Beyoncé y el partido demócrata no es nueva. La cantante dio su apoyo en 2016 a la candidatura de Hillary Clinton, la primera mujer en candidata a la Presidencia por uno de los dos principales partidos de EE.UU. y quien lideró una histórica contienda contra Trump.

La artista, ganadora de 32 premios Grammy, también fue cercana al Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017): cantó en las dos ceremonia de toma de posesión del demócrata, el primer mandatario afroamericano en la historia del país.

A su vez, en 2012, poco antes de la reelección del demócrata, publicó en sus redes sociales una carta escrita a mano celebrando su liderazgo: usted es “la razón por la que mi hija y mi sobrino crecerán sabiendo que realmente pueden ser cualquier cosa que quieran”.

Respecto a la relación de Beyoncé con Kamala Harris, la artista autorizó el uso de la canción ‘Freedom’ (Libertad, en español) a la campaña de la vicepresidenta a finales de julio y, desde entonces, se ha convertido en una especie de himno de su candidatura.

La libertad

‘Freedom’ forma parte del álbum ‘Lemonade’, un disco visual que rompió esquemas cuando se lanzó en 2016 por la combinación de estilos narrativos audiovisuales, con unas canciones en las que explora temas autobiográficos.

En ‘Lemonade’, Beyoncé expuso al mundo su sufrimiento, tras atravesar una infidelidad en su matrimonio con Jay-Z y exploró su identidad como afroamericana, profundizando en la cultura del sur de EE.UU. y denunciando la doble discriminación a la que se enfrentan las mujeres negras en el país.

En el video de la canción, Beyoncé homenajea al movimiento de ‘Black Lives Matter’, en contra de la violencia policial hacia la población afroamericana, dándole un espacio a las madres de varios jóvenes asesinados por oficiales de policía.

La letra, que hace un guiño a la canción ‘Wade in the Water’, un himno de la resistencia de las personas que fueron esclavizadas en EE.UU., habla sobre la libertad y, en particular, sobre lo que esa palabra significa para las personas afromericanas.

La libertad es, precisamente, el tema central de la campaña de Harris; la vicepresidenta describe su apuesta política como una defensa de las “libertades” estadounidenses que la derecha ha querido “arrebatar”.

En el acto también participó el candidato demócrata al Senado por Texas, Collin Allred, a la vez que el ícono del country Willie Nelson y la propia madre de Beyoncé,Tina Knowles.