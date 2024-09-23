Richard Carapaz confirmó que no irá al Mundial de Ciclismo

lunes, septiembre 23, 2024

La figura ecuatoriana informó en sus redes sociales sobre su baja para el Mundial de Ciclismo que se celebrará en Zúrich, Suiza.

Richard Carapaz no correrá el Mundial de Ciclismo en Zúrich con la selección de Ecuador, así lo dio a conocer el propio atleta tricolor en sus redes sociales.

“En las últimas horas me he visto obligado a viajar a Ecuador de urgencia para acompañar a mi hija, quien tuve que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia. Afortunadamente la cirugía salió bien, pero todavía requiere de cuidados”, explicó el corredor en un comunicado compartido en sus redes oficiales.

Profundizando, Carapaz detalló: “ante esta emergencia familiar no he podido entrenar durante varios días y mi condición no está a la altura de lo que Ecuador merece, ni física ni mentalmente. Por este motivo, tomé la decisión de no participar en el Mundial de Zurich 2024”.

“Representar a Ecuador es una de las responsabilidades más grandes que tengo como deportista. Sin embargo, todos somos humanos y en nuestras carreras hay situaciones que trascienden el deporte y la salud de mi familia es mi prioridad”, expresó.

El Mundial de Ciclismo se desarrollará en la ciudad de Zúrich, Suiza el próximo 22 al 29 de septiembre. Carapaz era la cabeza del equipo estelar de Ecuador.

Junto a Carapaz, Jhonatan Narváez, también es baja pero por no conseguir el pase médico de su equipo (INEOS).

¿Qué pasó con Narváez? según detalló la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC), el cuerpo médico del INEOS Grenadiers, no le concedió el alta médica luego de su participación en La Vuelta a España. De esta manera, la tricolor irá a Suiza sin sus dos máximas figuras.

Por ahora, la FEC no ha informado sobre los reemplazantes de Carapaz ni Narváez.

La escuadra nacional está conformada por: Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost), Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA) y Jonathan Caicedo (Petrolike).

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/deportes/ciclismo/richard-carapaz-no-ira-al-mundial-de-ciclismo-XI8039642