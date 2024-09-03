El ministro de Defensa alerta de un posible complot para agravar la crisis energética del país

martes, septiembre 3, 2024

Según el funcionario, personal de inteligencia militar está investigando los actos vandálicos denunciados este lunes 2 de septiembre por Petroecuador.

El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, advirtió este martes 3 de septiembre que “existe un posible complot para agravar la situación energética del país”.

“La evidencia de esto es el robo de cables, afectación a las tuberías y la intromisión de personas para intentar detener la producción en uno de los pozos (petroleros)”, dijo el funcionario en el marco de la rueda de prensa semanal que ofrecen los titulares de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y los ministerios de Defensa e Interior, instituciones que conforman el denominado Bloque de Seguridad.

El lunes 2 de septiembre Petroecuador había informado de vandalismo, problemas de generación eléctrica y corrosión de tuberías que afectaron la producción petrolera en Napo, Orellana y Sucumbíos. De acuerdo a la empresa petrolera, “los delincuentes sometieron al personal obligándolos a apagar la generación (de crudo) hasta los pozos”.

De acuerdo a Loffredo, estos hechos están siendo investigados por personal de inteligencia militar.

Esta no es la primera vez que el Gobierno de Daniel Noboa denuncia una posible organización para afectar un servicio público.

En abril pasado, en el marco de la crisis energética y los apagones, el Ejecutivo culpó a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, y a exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas de formar parte de una red que intentó sabotear el sector eléctrico.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/giancarlo-loffredo-complot-crisis-energetica-IM7934864