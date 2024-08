‘Resolver las inequidades es clave para el crecimiento de la región’

El autor

Ph.D.: York University, Canadá, Graduate Program in Social and Political Thought, (1987-1992). Graduado en 1993.

York University, Canadá, (1987-1992). Special Diploma in Latin American and Caribbean Studies. Graduado en 1993.

Maestría: Fundación Bariloche, Argentina, II Curso Regular de Postgrado en Ciencias Sociales, (1976-78). Graduado en 1978.

Ingeniería: Universidad Central del Ecuador, Escuela de Ingeniería Civil (1968-75). Egresado en 1975.

Licenciatura: Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Filosofía, (1968-72). Graduado en 1972.

Rector Interino Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Septiembre- Noviembre de 2016. Director Centro de Investigación de Estudios Socio-Ambientales, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Enero 2008 hasta la actualidad. Coordinador Programa de Post grados en Cambio Climático, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Septiembre 2018 hasta la actualidad.

Profesor-Investigador, Universidad Andina Simón Bolívar, desde 2006. Cursos de Teorías del Desarrollo, Cambio Climático y Métodos de Investigación en varias maestrías. Profesor asociado: 1997-2005.

Profesor de Economía Ecológica, Ecumenical School on Governance, Economics & Management (GEM) for an Economy of Life, 22 de Agosto – 2 de Septiembre, Hong Kong, 2016.

Profesor visitante, Australian National Universtity, Canberra, Mayo Julio 2016.

Profesor-Investigador, FLACSO – Ecuador. Materias: Teorías del Desarrollo, Economía Política de América Latina, Desarrollo Urbano, Estadística, Metodología de Investigación, Técnicas de Investigación, Pobreza y Políticas Sociales en América Latina. Cursos de maestría en Economía, Ciencias Políticas, Historia, Estudios Amazónicos, Estudios del Desarrollo, Relaciones Internacionales y Estudios Ecuatorianos. Dirección de 11 tesis de maestría. Profesor de planta 2005, 1993-2001, y 1978-1987, y profesor asociado 2002-2004.

Profesor, Universidad Central del Ecuador. Materias: Análisis Matemático, Estadística, Problemas Socio-económicos. Facultad de Ingeniería Química. 1975-2013.

Profesor Asociado, Trent University, (Peterborough, Canada), Course CDAN 389: "Andean Economy, Culture and Society", Comparative Development Studies, Trent in Ecuador Program, (1993-2007).

Profesor asociado. Universidad San Francisco de Quito. Maestría en Administración para el Desarrollo. 2000.

Profesor asociado. Universidad de Cuenca. Maestría en Desarrollo Local. Teorías del Desarrollo, 1988-2000.

Profesor, Universidad Católica del Ecuador: Materías: Estadística y Metodología de Investigación (1979 y 1984).

Profesor Asociado, Instituto de Altos Estudios Nacionales: Teorías del Desarrollo (1996 y 1997).