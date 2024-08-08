Noboa: ‘Prefieren ver a Ecuador arder con tal de reinar sobre sus cenizas’

jueves, agosto 8, 2024

«Prefieren ver a Ecuador arder con tal de reinar sobre sus cenizas». El presidente, Daniel Noboa, cuestionó el intento por destituir y censurar a la ministra del Interior, Mónica Palencia, en la Asamblea, cuando su Gobierno libra una «guerra» contra el crimen organizado.

A través de un video, en redes sociales, Noboa afirmó este jueves 8 de agosto del 2024 que la Asamblea Nacional apoyó la lucha contra el terrorismo, declarada en enero, pero ahora se intenta censurar a «la mujer que encabeza esta lucha«, en alusión a Palencia, a cargo del Ministerio responsable de la Policía.

«¿Nos olvidamos acaso de la esperanza que sentimos en enero cuando de manera unánime la Asamblea respaldó la lucha que le declaramos al terrorismo? No pasaron seis meses e intentan censurar a la mujer que encabeza esta lucha. La misma mujer que ha liderado la lucha contra la impunidad, la de (Pablo) Muentes y la de (Jorge) Glas, y la corrupción que el viejo Ecuador se encargó de enquistar en el Ministerio del Interior», sentenció.

Además, el Primer Mandatario indicó que su Gobierno «no dejó entrar a los carteles de narcotráfico, no perdió el control de las cárceles y fue el que le «plantó cara a los terroristas y sus políticos aliados«. Por ello, considera que estas acciones son un intento por desmerecer «estos logros«.

«Desesperados, trabajan contra reloj porque saben que su tiempo caducó. Sacan todo su arsenal porque quieren vernos caer (…) El viejo Ecuador quedó en evidencia«, añadió Noboa.

Estamos librando una guerra que debería ser la del Ecuador entero, pero hoy no lo es. Hoy quedaron en evidencia: prefieren ver a Ecuador arder, con tal de reinar sobre sus cenizas. pic.twitter.com/RFEBsnsqWJ — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 8, 2024

También puntualizó que la Ministra del Interior debería «atacar a las mafias y no defenderse ante ellas«. Ante lo cual, Daniel Noboa ratificó la postura del Gobierno para enfrentar a sus detractores y figuras del crimen organizado.

«Hoy se enfrentan a un Gobierno que no se va a esconder ni retroceder y a todos los ecuatorianos que con decisión fueron testigos de la verdadera cara detrás de su máscara», concluyó su mensaje.