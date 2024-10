El correismo no logró la censura y destitución de Mónica Palencia

miércoles, octubre 23, 2024

Con 77 votos a favor, la ministra del Interior se salvó de la censura y destitución impulsada por el correísmo. Para que deje el cargo se necesitaban 92 respaldos, lo cual no fue conseguido. No hubo reconsideración y se clausuró la sesión número 973, este 23 de octubre

Pasadas las 17:00 de este miércoles 23 de octubre de 2024, la ministra del Interior, Mónica Palencia, se salvó de ser censurada y destituida del cargo tras la sesión número 973 del Pleno de la Asamblea Nacional. Ocurrió con 77 votos a favor, 40 en contra y 16 abstenciones.

Para destituirla se necesitaban 92 votos, lo cual no fue conseguido. Al final, no hubo reconsideración y se clausuró la sesión. Inmediatamente, se dieron múltiples reacciones. Una fue la del Partido Social Cristiano (PSC) que en su cuenta de X publicó un comunicado diciendo que “nuestra votación demostró que no existió arreglos con el Gobierno”.

Asimismo, el Ministerio del Interior publicó un tuit para informar que Palencia continuará trabajando por la seguridad del país. Resaltó la frase de la funcionaria: “Tenemos seguro un futuro por delante, vamos a reconstruir la patria”. Colgó un video con la intervención de Palencia en el hemiciclo.

Tras cerrar la sesión, los legisladores dieron entrevistas a los medios de comunicación. La jefa de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Valentina Centeno. Afirmó que el próximo lunes se va a reconsiderar lo votado. Destacó que en once meses de Gobierno se ha logrado reducir de forma significativa a las muertes violentas y los delitos en Ecuador.

“Pero lamentablemente hoy, una vez más las mañas de la vieja política. La presidenta de la Asamblea (Viviana Veloz) ha dejado abierta la votación, no nos ha dado paso a la reconsideración de lo votado. A pesar que las bancadas de Construye y ADN votaron en contra de la censura, esta votación queda abierta”. Centeno afirma que esto es parte de una agenda de desestabilización. Espera que, la próxima semana, Construye sea coherente con la postura de hoy y se mantenga.

